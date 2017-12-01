Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: трудности в поиске работы

В полдень 1 декабря в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Кабинет психолога». Гостем ведущей Екатерины Кузьминой станет психолог комплексного центра социального обслуживания «Доброта» Мария Солдаткина. Тема выпуска: «Не могу найти работу!»

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.