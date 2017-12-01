Сколько стоит вождение «мерседеса» малолетним ребенком: обзор прессы

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О чем пишет пресса, рассказывает автор обзора на Амур.инфо и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. А пресса рассказывает, в частности, о самоварах Игоря Павлова; о телеинтервью Дмитрия Медведева и о том, что Владимир Путин посмотрел «Легенду о Коловрате».

Вам статья

Из «Российской газеты» вы узнаете о том, сотрудники московской Госавтоинспекции вычислили и привлекли к ответственности даму, которая дала порулить малолетнему ребенку «мерседесом» на кольцевой дороге. Кадры того, как ребенок управляет автомобилем на высокой скорости, просмотрели в соцсетях огромное количество пользователей. При этом он совершает перестроения. И все это на фоне бодрых комментариев его родителей. Мамаша наказана на три тысячи рублей. Странно, почему не на 30 тысяч, что предусмотрено статьёй Кодекса административных правонарушений?

Если продолжать автомобильную тему, то нужно отметить тот факт, что за несогласованный тюнинг у вас аннулируют регистрацию машины – так решил Верховный суд.

Также в номере

Еще пишут о том, о чем вы все знаете: любимым днем недели стала пятница, отняв лавры главного дня у субботы. Это выяснил ВЦИОМ. Люди стали больше ценить не отдых, а его предвкушение. Зато самым не любимым перестал быть понедельник, уступив место воскресенью. И тут тоже всё логично: воскресный день очень портит ожидание новой рабочей недели.

Кстати, о выходных: газета приглашает всех на уже вышедший на экраны страны фильм «Легенда о Коловрате». Пишут, что ну очень хороший фильм. Впереди выходные. Встретимся в кинотеатре.

Не пропусти

В газете «Благовещенск» обращаю ваше внимание на публикацию Натальи Истоминой «Кипенье старины глубокой», рассказывающую о том, что в столице Приамурья открылся частный музей самоваров. Историей русского чаепития хозяин музея известный фотограф Игорь Павлов занимается более полувека. Отдельные экземпляры его уникальной коллекции не раз демонстрировались на различных выставках. И вот теперь – настоящий музей. Поздравляем!

Очень интересно

Много интересного в «Амурской правде» – один материал Варвары Сияновой об участии амурчанки Елены Черных в программе «Модный приговор» чего стоит. Или, к примеру, рецензия Андрея Митрофанова на очередную экранизацию алексеетолстовских «Хождений по мукам». А как обойти стороной искрометную остроту нашего президента Путина о том, что не надо путать спорт и спирт!

В общем, всего не перечислить. Но я, исходя из пятничных соображений, заострю ваше внимание на заметке о том, что жителя Муравьевки крепко – аж на 30 тысяч рублей – оштрафовали за продажу двух бутылок самогона. Продавать-то надо надёжным людям.

На посошок

«Комсомольская правда» сегодня удивила необычной версткой: полуголая полукрасавица и кроссворд размещены не на последней странице, что привычно, а чуть ли не в начале. Пришлось долго пялиться на фото и читать анекдоты – в ущерб изучению других материалов, например, тех, в которых рассказывается о том, что Путин смотрел кино о подвигах Коловрата, а Медведев в это время отдувался, отвечая на вопросы телеканальщиков. Впрочем, ничего толкового не спросили. Потому ничего толкового и не ответил. Хотя и сказал, что на новогоднем столе у него будет оливье только из российских продуктов.