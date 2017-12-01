В Приамурье семье Поминовых выдали фальшивые паспорта и едва не депортировали за это

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Историю семьи Поминовых рассказал колумнист Амур.инфо Александр Ярошенко. В 2005 году супруги Павел и Елена с двумя дочками приехали в Приамурье из Туркменистана и поселились в селе Гонжа. Павел работает на вахтах, Елена – в бальнеолечебнице. Они получили разрешение на временное проживание сроком на три года. А в июле 2008 года получили российские паспорта.

Когда старшей дочери Поминовых исполнилось 20 и девушка поехала менять паспорт в Магдагачинский районный отдел УФМС, выяснилось, что ее паспорт недействителен.

«Нам прислали письмо из Амурского управления миграционной службы, что мы не граждане России, что якобы незаконно полученные нами паспорта подлежат изъятию, а нам нужно уезжать в Туркменистан», – вспоминает Елена Поминова.

В результате уголовного разбирательства было установлено, что начальник Магдагачинского УФМС Елена Дружина совершила должностной подлог: паспорта выдала Поминовым, а в документах записала номер решения о принятии в гражданство другого человека. Заявления Поминовых о вступлении в гражданство России она никуда не отправляла, а паспорта им выдала по собственному решению. Объяснить свои действия она отказалась.

Чиновницу уволили, а Поминовым рекомендовали ехать в туркменское посольство, брать справки о проживании в Туркменистане и начинать весь путь обретения исторической родины заново. При этом от Поминовых потребовали сдать недействительные паспорта. Но они отдавать их боялись, поскольку без документов невозможно купить билеты на поезд.

«Мы не нарушали закон. Почему же мы должны тратить большие деньги на поездку в Москву? Ходить в посольство и просить непонятные справки?» – говорит Елена.

Она подала иск в Магдагачинский районный суд с требованием признать бездействие должностных лиц УФМС по Амурской области и восстановить ее в гражданстве России. 23 октября 2017 года суд вынес решение в ее пользу и обязал УМВД Амурской области дать заключение по заявлению Поминовой Е.Е. о вступлении ее в российское гражданство.

Прошло уже больше месяца, судебное решение вступило в законную силу, но оно не исполняется.

В пресс-службе УМВД по Амурской области сказали, что ничего не знают о принятом судебном решении.

В Амурском областном управлении службы судебных приставов заявили, что исполнительный лист по этому судебному решению они не видели.

Так что семья Поминовых по-прежнему не имеет законного российского гражданства.