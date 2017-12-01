Амур назван одной из самых загрязняемых стоками крупных российских рек
Амур является одной из числа крупных рек России, которые загрязняются сточными водами больше всех. Об этом рассказал заместитель амурского бассейнового природоохранного прокурора Алексей Абросимов, передает DV.land.
«Река Амур, в сравнении с другими крупными реками России, подвергается наибольшей антропогенной нагрузке из-за сброса сточных вод. Самоочищающая способность реки практически утрачена», – сказал Алексей Абросимов.
По его словам, в 2017 году в Амур и его притоки только на территории Приморья было сброшено более 127 тысяч кубометров сточных вод. Из них 38 тысяч кубометров – без очистки.
Причина таких серьезных загрязнений – в плохой работе местных властей и отсутствии очистных сооружений, считает Абросимов. «Органы местного самоуправления не уделяют должного внимания вопросам водоотведения. Многие предприятия не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, а мощность имеющихся очистных не соответствует объемам сбрасываемых стоков», – говорит специалист.
Протяженность Амура составляет 2,8 тысячи километров. По площади бассейна река занимает четвертое место в России после Енисея, Оби и Лены.
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