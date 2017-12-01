Амур назван одной из самых загрязняемых стоками крупных российских рек

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«Река Амур, в сравнении с другими крупными реками России, подвергается наибольшей антропогенной нагрузке из-за сброса сточных вод. Самоочищающая способность реки практически утрачена», – сказал Алексей Абросимов.

По его словам, в 2017 году в Амур и его притоки только на территории Приморья было сброшено более 127 тысяч кубометров сточных вод. Из них 38 тысяч кубометров – без очистки.

Причина таких серьезных загрязнений – в плохой работе местных властей и отсутствии очистных сооружений, считает Абросимов. «Органы местного самоуправления не уделяют должного внимания вопросам водоотведения. Многие предприятия не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, а мощность имеющихся очистных не соответствует объемам сбрасываемых стоков», – говорит специалист.

Протяженность Амура составляет 2,8 тысячи километров. По площади бассейна река занимает четвертое место в России после Енисея, Оби и Лены.