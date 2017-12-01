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Амур назван одной из самых загрязняемых стоками крупных российских рек

Амур назван одной из самых загрязняемых стоками крупных российских рек
Фото: fb.ru

Амур является одной из числа крупных рек России, которые загрязняются сточными водами больше всех. Об этом рассказал заместитель амурского бассейнового природоохранного прокурора Алексей Абросимов, передает DV.land.

«Река Амур, в сравнении с другими крупными реками России, подвергается наибольшей антропогенной нагрузке из-за сброса сточных вод. Самоочищающая способность реки практически утрачена», – сказал Алексей Абросимов.

По его словам, в 2017 году в Амур и его притоки только на территории Приморья было сброшено более 127 тысяч кубометров сточных вод. Из них 38 тысяч кубометров – без очистки.

Причина таких серьезных загрязнений – в плохой работе местных властей и отсутствии очистных сооружений, считает Абросимов. «Органы местного самоуправления не уделяют должного внимания вопросам водоотведения. Многие предприятия не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, а мощность имеющихся очистных не соответствует объемам сбрасываемых стоков», – говорит специалист.

Протяженность Амура составляет 2,8 тысячи километров. По площади бассейна река занимает четвертое место в России после Енисея, Оби и Лены.

Просмотров всего: 790

#природа

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    Если считать только Россию то получается населения и производства на берегах реки с гулькин хрен, а такие экологические последствия, как говорится - это умудрится так надо.

  • Это да 64

    Это да 64
    4 часа назад

    Амур в Приморье не протикает . Географию учить надо .

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    Ну да может кому то и надо, а Усулицзян по вашему куда впадает))

  • Сэр

    Сэр
    4 часа назад

    Ага, Сунгари впадает в Амур кристально чистой.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    С китайцами дело темное... Хотя в последнее время за экологию они круто взялись.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Да у нас говностоки вкапывают с выводом в реку и все траншеи, водостоки захимичены и в них свалки, свалки, свалки.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    3 часа назад

    Это да 64

    Амур в Приморье не протикает . Географию учить надо .



    Ты не прав. Учи географию.

  • Это да 64

    Это да 64
    2 часа назад

    NinjaWithKatana географию хорошо знаю а дальний восток темболее , так посмотри где в приморском крае протекает амур????Теперь понятно что самая крупная река в Приморье Уссури.Ботаник.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    2 часа назад

    Это да 64

    NinjaWithKatana географию хорошо знаю а дальний восток темболее , так посмотри где в приморском крае протекает амур????Теперь понятно что самая крупная река в Приморье Уссури.Ботаник.



    Амур протекает рядом с Хабаровском. Хабаровск считается одним из городов Приморья. Видимо недостаточно географию Дальнего Востока знаешь.

    Ах да, Приморский край - это часть Приморья.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    NinjaWithKatana

    Амур протекает рядом с Хабаровском. Хабаровск считается одним из городов Приморья. Видимо недостаточно географию Дальнего Востока знаешь.

    Ах да, Приморский край - это часть Приморья.



    Эк тебя в Америке-то шарахнуло...

    Там все такие или единственный экземпляр?

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    2 часа назад

    DrDimon

    NinjaWithKatana

    Амур протекает рядом с Хабаровском. Хабаровск считается одним из городов Приморья. Видимо недостаточно географию Дальнего Востока знаешь.

    Ах да, Приморский край - это часть Приморья.



    Эк тебя в Америке-то шарахнуло...

    Там все такие или единственный экземпляр?



    Еще одна жертва ЕГЭ. Читай поцриот:

    Примо́рье — физико-географический район в составе Амуро-Сахалинской страны Дальнего Востока России, охватывающий южную (Заамурскую) часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Откуда предприятия то? Были да "сплыли"....

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    NinjaWithKatana

    Еще одна жертва ЕГЭ. Читай поцриот:

    Примо́рье — физико-географический район в составе Амуро-Сахалинской страны Дальнего Востока России, охватывающий южную (Заамурскую) часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.



    Сынок, я географию учил, когда тебя салагу еще даже не проектировали.

    И физический район от административного отличаю.

    Брысь под лавку, жертва ЕГЭ. Педивикию будешь цитировать в другое время и в другом месте.

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Амуро-Сахалинская страна Дальнего Востока России - блииин, где я живу?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    OT

    Да у нас говностоки вкапывают с выводом в реку и все траншеи, водостоки захимичены и в них свалки, свалки, свалки.



    Зею еще больше загадят, а Амур тем более.

  • ЮГ

    ЮГ
    1 час назад



    NinjaWithKatana

    DrDimon

    NinjaWithKatana

    Амур протекает рядом с Хабаровском. Хабаровск считается одним из городов Приморья. Видимо недостаточно географию Дальнего Востока знаешь.

    Ах да, Приморский край - это часть Приморья.



    Эк тебя в Америке-то шарахнуло...

    Там все такие или единственный экземпляр?



    Еще одна жертва ЕГЭ. Читай поцриот:

    Примо́рье — физико-географический район в составе Амуро-Сахалинской страны Дальнего Востока России, охватывающий южную (Заамурскую) часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.

  • ЮГ

    ЮГ
    1 час назад

    Приморье под цифрой V. Где там в Приморье Амур протекает?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    45 минут назад

    Ну, можно посчитать Уссури частью системы Амура - тогда да, Приморье маленько к Амуру относится. В статье же и про притоки Амура говорится)

  • ЮГ

    ЮГ
    40 минут назад

    Приморье-то, конечно, некоторой своей, и довольно большой, частью относится к Амурскому бассейну. Но Ниндзя утверждает, что сам Амур течет через Приморье, что не соответствует действительности.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    25 минут назад

    ЮГ

    Приморье-то, конечно, некоторой своей, и довольно большой, частью относится к Амурскому бассейну. Но Ниндзя утверждает, что сам Амур течет через Приморье, что не соответствует действительности.



    это скорее юзеру, который начал спор: он неправ и прав одновременно)) Неправ в контексте статьи, прав вне ее контекста)))

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    11 минут назад

    NinjaWithKatana

    DrDimon

    NinjaWithKatana

    Амур протекает рядом с Хабаровском. Хабаровск считается одним из городов Приморья. Видимо недостаточно географию Дальнего Востока знаешь.

    Ах да, Приморский край - это часть Приморья.



    Эк тебя в Америке-то шарахнуло...

    Там все такие или единственный экземпляр?



    Еще одна жертва ЕГЭ. Читай поцриот:

    Примо́рье — физико-географический район в составе Амуро-Сахалинской страны Дальнего Востока России, охватывающий южную (Заамурскую) часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.



  • Это да 64

    Это да 64
    2 минуты назад

    NinjaWithKatana во даеш стране Амуро-Сахалинской , разное слышал но такое отмочить да ещё Хабаровск город приморья , действительно тебя шарахнуло .Рассмешил.

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