Эксперт: найти обломки запущенных с Восточного аппаратов, видимо, не удастся

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«(…) обломков, по-видимому, никогда не удастся найти. То есть они, по-видимому, упали в океан, скорее всего, даже наверняка, так что не найдем. Но если бы и нашли… Ну, бывает так, что повезет, что что-то такое удастся обнаружить. Скажем, как с тем же "Протоном", с этим датчиком. Тогда это упало где-то близко совсем от стартовой площадки. Здесь, конечно, не тот случай.

То есть рассчитывать на то, что по каким-то материальным свидетельствам что-то там установим – нет. Но можно проверить фазы подготовки. Можно проверить документы. Иногда на этой фазе удается обнаружить ошибки, скажем, как было с перезаправкой блока. Может быть. Но по обломкам… Во-первых, вряд ли удастся найти. А если бы и удалось найти, ну, довольно трудно себе представить, что это бы позволило что-то такое определить, что вызвало вот эту ошибку», – сказал Натан Эйсмонт.

По его словам, разгонный блок «Фрегат», который использовался в запуске, исключительно надежен, у него очень хорошие характеристики.

«И такая неудача – это на самом деле очень большая неожиданность. Как-то даже не верится, что вот "Фрегат" не сработал. Ну, к сожалению, это так», – заметил специалист.

Натан Эйсмонт также отметил, что все же считает, что намеченного на 22 декабря пуска с Восточного стоит ждать.

Между тем источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что разгонный блок «Фрегат» и 19 спутников могли упасть в океан из-за ошибки в расчете азимута.

«Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан», – сказал собеседник агентства.