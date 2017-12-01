Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:20 9

Эксперт: найти обломки запущенных с Восточного аппаратов, видимо, не удастся

Эксперт: найти обломки запущенных с Восточного аппаратов, видимо, не удастся
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Неудачный запуск ракеты с космодрома Восточный прокомментировал в эфире «Общественного телевидения России» Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. По его словам, надежды найти обломки космических аппаратов и разгонного блока «Фрегат», которые были запущены с Восточного, почти нет.

«(…) обломков, по-видимому, никогда не удастся найти. То есть они, по-видимому, упали в океан, скорее всего, даже наверняка, так что не найдем. Но если бы и нашли… Ну, бывает так, что повезет, что что-то такое удастся обнаружить. Скажем, как с тем же "Протоном", с этим датчиком. Тогда это упало где-то близко совсем от стартовой площадки. Здесь, конечно, не тот случай.

То есть рассчитывать на то, что по каким-то материальным свидетельствам что-то там установим – нет. Но можно проверить фазы подготовки. Можно проверить документы. Иногда на этой фазе удается обнаружить ошибки, скажем, как было с перезаправкой блока. Может быть. Но по обломкам… Во-первых, вряд ли удастся найти. А если бы и удалось найти, ну, довольно трудно себе представить, что это бы позволило что-то такое определить, что вызвало вот эту ошибку», – сказал Натан Эйсмонт.

По его словам, разгонный блок «Фрегат», который использовался в запуске, исключительно надежен, у него очень хорошие характеристики.

«И такая неудача – это на самом деле очень большая неожиданность. Как-то даже не верится, что вот "Фрегат" не сработал. Ну, к сожалению, это так», – заметил специалист.

Натан Эйсмонт также отметил, что все же считает, что намеченного на 22 декабря пуска с Восточного стоит ждать.

Между тем источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что разгонный блок «Фрегат» и 19 спутников могли упасть в океан из-за ошибки в расчете азимута.

«Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан», – сказал собеседник агентства.

Просмотров всего: 1029

#космодром #космос #происшествия #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    «И такая неудача – это на самом деле очень большая неожиданность. Как-то даже не верится, что вот "Фрегат" не сработал. Ну, к сожалению, это так», – заметил специалист.

    Зачем эту бредовую статью напечатали?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Отказ разгонного блока "Фрегат-МТ", который не смог в конце августа вывести европейские космические навигационные аппараты Galileo на расчетную орбиту, носил комплексный характер, сообщил "Интерфаксу-АВН" источник в ракетно-космической отрасли.

    "Первопричиной случившегося стало внешнее воздействие непонятной природы, нарушившее ориентацию разгонного блока между первым и вторым включениями маршевой двигательной установки", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Система управления, зафиксировавшая отклонение ориентации, выдала команду на включение двигателей малой тяги для восстановления ориентации. Однако двигатели не включились, поскольку использующийся для терморегуляции гибкий трубопровод гелия не был закреплен и, находясь близко от трубопровода горючего, заморозил и заблокировал подачу топлива, пояснил собеседник.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    22 августа в 16.27 мск носитель «Союз-СТ-Б» производства самарского ракетного центра «Прогресс» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» стартовал с космодрома Европейского космического агентства (ЕКА) во Французской Гвиане. Ракете предстояло вывести на орбиту два спутника общеевропейской навигационной системы Galileo. Запуск прошел нештатно, и аппараты оказались на нерасчетной орбите, где их целевое использование невозможно. Начало полноценной эксплуатации сервисов Galileo в результате будет перенесено на более поздний срок, подробности неудачного запуска у ЕКА уже запросила Еврокомиссия. Собеседник в Роскосмосе подчеркнул, что инцидент вызвал крайне серьезную реакцию и в высшем руководстве РФ, в связи с чем у главы космического агентства Олега Остапенко был «тяжелый разговор в Белом доме».

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Программное обеспечение — не самая частая причина отказов российской космической техники. Чаще всего нештатные ситуации случатся из-за «железа». Однако самый громкий сбой в космической технике этого года, в результате которого из строя на 11 часов вышли все космические аппараты системы ГЛОНАСС, произошел именно из-за ошибок в ПО. Программные коды для обеспечения ГЛОНАСС сделаны на собственной программной платформе, чтобы исключить возможность внешнего воздействия. Однако в нашей оригинальной программной среде недостаточно средств разработки. Поэтому изначально программы пишутся в среде операционной системы Windows, а затем их «перегоняют» с помощью компиляторов в оригинальный продукт. Ошибка в уравнении, которая привела к сбою в системе 2 апреля, появилась как раз в процессе «перевода» программного кода из одной среды в другую.

  • Это да 64

    Это да 64
    4 часа назад

    Что искать ? Угнали ракету.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Я хренею! Они на одни и те же грабли наступили! Клоуны. И ваш эксперт не компетентен.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Это да 64

    Что искать ? Угнали ракету.



    Просто покататься взяли, без цели угона.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Да это чудо пишет, что надежней ФРЕГАТА нет и отказов не было. Буквально три дня назад тут же в АЛФА новости мнение специалиста, ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ СБОЙ И БЛОКИ НАДО ПРОВЕРЯТЬ!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Нам втуливают, что наши авиакосмические силы воробья видят! А куда делся разгонный блок с 19 спутникамит не знают. А они там вообще были? Может Рогозин их давно пропил на радостях, когда стал кормушкой рулить?

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

При пожаре в Белогорске, где пришлось эвакуировать людей, есть пострадавшие
Общество 5

Радиационный фон в Якутии в местах падения частей «Союза-2.1б» держится в норме
Происшествия 4

В деле благовещенки, упавшей с лестницы в ночном клубе, смягчена статья
Происшествия

В Свободном будут судить «cтapика-paзбoйника» за разбойные нападения