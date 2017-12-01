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Слабый ветер и почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря

Слабый ветер и почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря
Фото: wallpaperscraft.com

В Амурской области 1 декабря установится небольшая облачность, в южных и центральных районах будет без осадков. Местами по крайним районам севера пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 1-5 метров в секунду, временами ожидается штиль.

Температура в южной и центральной части региона составит 15…20 градусов мороза. На севере термометры покажут 18…23 градуса ниже нуля, местами около минус 30 градусов.

В Благовещенске рано утром было минус 24 градуса мороза, западный ветер дул со скоростью 2-3 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 1-5 метров в секунду, термометры покажут минус 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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