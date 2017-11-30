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30ноября
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Гидрометцентр: утрата «Метеора» не повлияет на точность метеопрогнозов явно

Гидрометцентр: утрата «Метеора» не повлияет на точность метеопрогнозов явно
Фото: sovzond.ru

Потерю космического аппарата «Метеор-М» № 2-1, который был выведен с космодрома Восточный, прокомментировали в Гидрометцентре России. Его директор Роман Вильфанд сообщил, что это не повлияет на точность прогнозов погоды, по крайней мере явно, передает «Говорит Москва».

Соответствующее заявление Вильфанд сделал в ходе конференции в Москве. «Потеря спутника явным образом не скажется на точности прогнозов погоды», – сказал директор Гидрометцентра. Он добавил, что необходимую информацию российские метеорологи могут получить у зарубежных коллег.

Как сообщало Амур.инфо, «Метеор-М» № 2-1 не выходит на связь со специалистами. Он вместе с другими космическими аппаратами был запущен с космодрома Восточный 28 ноября.

«Метеор-М» № 2-1 входит в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» и космической системы на его основе. Государственным заказчиком является «Роскосмос», заказчиками – Минобороны России и Росгидромет.

По сведениям на сайте «Роскосмоса», аппарат предназначен для получения:

– глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах;

– данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности;

– данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания;

– данных для определения общего содержания малых газовых компонентов атмосферы;

– данных о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля – атмосфера».

Масса аппарата составляет 2 750 килограммов, срок службы рассчитан минимум на 5 лет.

Неудавшийся пуск также прокомментировал директор нижнетагильского завода «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, передает РИА «Новый День». Это предприятие готовило наземную инфраструктуру космодрома Восточный для запуска ракеты, а также разработало для нее систему заправки и доставки топлива.

«Это был второй пуск, он произошел успешно, инфраструктура аэродрома отработала на "пять", ракета ушла в назначенное время и по назначенной траектории. Для нас это знаковое событие – два года работы по гособоронзаказу финалит этот пуск. "Уралкриомаш" справился с поставленными задачами и сегодня приступает к следующему этапу – вторая очередь космодрома Восточный. Все положительные эмоции присутствуют и у меня лично, и у коллектива», – сказал Дмитрий Скоропупов в эфире «Тагил-ТВ».

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#космодром #космос #погода

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Комментарии
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    432
    7 минут назад

    "ГИДРОМЕТЦЕНТР: УТРАТА «МЕТЕОРА» НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ТОЧНОСТЬ МЕТЕОПРОГНОЗОВ ЯВНО"

    ДА ЛАДНО!

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