"ГИДРОМЕТЦЕНТР: УТРАТА «МЕТЕОРА» НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ТОЧНОСТЬ МЕТЕОПРОГНОЗОВ ЯВНО"

Фото: sovzond.ru

Соответствующее заявление Вильфанд сделал в ходе конференции в Москве. «Потеря спутника явным образом не скажется на точности прогнозов погоды», – сказал директор Гидрометцентра. Он добавил, что необходимую информацию российские метеорологи могут получить у зарубежных коллег.

Как сообщало Амур.инфо, «Метеор-М» № 2-1 не выходит на связь со специалистами. Он вместе с другими космическими аппаратами был запущен с космодрома Восточный 28 ноября.

«Метеор-М» № 2-1 входит в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» и космической системы на его основе. Государственным заказчиком является «Роскосмос», заказчиками – Минобороны России и Росгидромет.

По сведениям на сайте «Роскосмоса», аппарат предназначен для получения:

– глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах;

– данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности;

– данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания;

– данных для определения общего содержания малых газовых компонентов атмосферы;

– данных о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля – атмосфера».

Масса аппарата составляет 2 750 килограммов, срок службы рассчитан минимум на 5 лет.

Неудавшийся пуск также прокомментировал директор нижнетагильского завода «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, передает РИА «Новый День». Это предприятие готовило наземную инфраструктуру космодрома Восточный для запуска ракеты, а также разработало для нее систему заправки и доставки топлива.

«Это был второй пуск, он произошел успешно, инфраструктура аэродрома отработала на "пять", ракета ушла в назначенное время и по назначенной траектории. Для нас это знаковое событие – два года работы по гособоронзаказу финалит этот пуск. "Уралкриомаш" справился с поставленными задачами и сегодня приступает к следующему этапу – вторая очередь космодрома Восточный. Все положительные эмоции присутствуют и у меня лично, и у коллектива», – сказал Дмитрий Скоропупов в эфире «Тагил-ТВ».