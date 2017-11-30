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В Белогорске из-за пожара эвакуировали 12 человек

В Белогорске из-за пожара эвакуировали 12 человек
Фото: vestikavkaza.ru

30 ноября в Белогорске пожарным пришлось эвакуировать людей из здания, где произошло возгорание. Пожар случился днем, пламя удалось быстро потушить.

Здание, которое загорелось, находится на улице Кирова, оно двухэтажное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Что именно находится в здании, не уточняется. Пожарные эвакуировали оттуда 12 человек, поскольку наблюдалось сильное задымление. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут.

В результате пожара кровля здания оказалась повреждена по всей площади. Причина и виновник возгорания сейчас устанавливаются.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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