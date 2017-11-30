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30ноября
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В ЦДШИ Благовещенска начались показы экологического спектакля

В ЦДШИ Благовещенска начались показы экологического спектакля

В Центральной детской школе искусств Благовещенска состоялась премьера спектакля «Как сестрица Аленушка и братец Иванушка лес спасали». Новая постановка посвящена Году экологии. Таким образом, в ЦДШИ стартовал цикл благотворительных показов.

Новый спектакль поставила режиссер и руководитель театральной студии «Фантазеры» Ольга Васенина. Студия существует в ЦДШИ уже три года, в постановке заняты 14 ее воспитанников в возрасте от 7 до 13 лет. Ребята создавали образы лесных жителей – деревьев и зверей, которых выручали из беды главные герои.

Первыми зрителями стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мечта», а также замещающие семьи, в которых воспитываются приемные дети. Теперь спектакль будут показывать в ЦДШИ каждую субботу в 15:00 до конца года.

«В течение декабря мы проведем еще три благотворительных спектакля для воспитанников воскресной школы Кафедрального собора города Благовещенска и детей-инвалидов и их родителей амурских общественных организаций "Источник" и "Открытый мир"», – говорит заместитель директора Центральной детской школы искусств Благовещенска Лариса Самко.

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#дети #культура #отдых

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