Благовещенскую «Мавританию» отчеканил на монетах Московский монетный двор

В монете «Амурский Тигр-17» отражена природа и архитектура Дальнего Востока. Помимо тигра, в цвете изображен цветущий багульник, а при создании изображения сопок использована новая технология – лазерное матирование. На аверсе монеты, опять же, с использованием лазерного матирования изображено здание бывших торговых рядов «Мавритания» Благовещенска. Номинал монеты составляет 50 000 Kip (денежная единица Лаоса).

В монете «Год Собаки-18» в центре представлено цветное изображение взрослой собаки, которая удерживает футбольный мяч и щенка. Справа от собаки – рельефное изображение китайского иероглифа, обозначающего собаку (Год Собаки). Номинал монеты – также 50 000 Kip.

«Наступающий 2018 год по восточному календарю является Годом Собаки. А еще все мы знаем, что в этом году в России будет проведен чемпионат мира по футболу. Мы постарались объединить эти две темы в одной монете, и, кажется, нам это удалось. Проект монеты "Год Собаки-18" был представлен широкой публике в сентябре этого года АО "ГОЗНАК" на проходившей в Москве международной конференции и выставке монет COINS-2017, где она получила положительную оценку международного нумизматического сообщества. Надеемся, что эксклюзивный дизайн понравится не только профессиональному сообществу, но и нашим клиентам, а также всем ценителям авторских предметов из лимитированных серий», – прокомментировал вице-президент по работе на финансовых рынках банка, выбиравшего тему и дизайн монет, Дмитрий Зубков.

Как сообщало Амур.инфо, торговые ряды «Мавритания» в Благовещенске построили в 1907 году. Здесь продавали хлеб, мясо и другие продукты. В советское время в здании находился речной вокзал. Сейчас здание занимает институт геологии и природопользования РАН.