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В Благовещенске автохамы припарковались на набережной Амура

В Благовещенске автохамы припарковались на набережной Амура

Житель Благовещенска прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии, запечатлевшие нарушение со стороны автомобилистов. Они припарковали свой транспорт на набережной реки Амур – неподалеку от воды, которая сейчас скована льдом.

На снимках видно, что на набережной автохамы припарковали машины Chevrolet Niva и LADA 4x4. Кадры были сделаны в четверг, 30 ноября, около 16:00.

«Я как раз прогуливался и обратил внимание, что стоят две машины. Подошел и сфотографировал», – прокомментировал автор фотографий. Он пояснил, что не обратил внимание, находился ли в этот момент в автомобилях кто-либо.

Просмотров всего: 962

#автохам #транспорт

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Комментарии
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  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    Кому там нужно в это время парковаться, может работают на реке.

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    завидно оленю что нет у него такой машины.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Для вас Епрст это Завидная Машина?

  • ММС

    ММС
    10 минут назад

    Зачем, для чего и с какой целью этот фотограф снял и придал огласке эту "мизансцену"? Уважаемый, ищите вдохновения у природы и обретете счастье.

  • 55

    55
    4 минуты назад

    Да тут все понятно, что во всех посланиях президента РФ народу(а) говорится о строительстве правового государства. А результаты этого "строительства" вот все и снимают на камеры и выкладывают в СМИ.

  • Братеев

    Братеев
    4 минуты назад

    то что запрещено-не разрешено-щас все будут парковаться здесь-там и до революции не далеко

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