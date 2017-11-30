В Благовещенске автохамы припарковались на набережной Амура

Житель Благовещенска прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии, запечатлевшие нарушение со стороны автомобилистов. Они припарковали свой транспорт на набережной реки Амур – неподалеку от воды, которая сейчас скована льдом.

На снимках видно, что на набережной автохамы припарковали машины Chevrolet Niva и LADA 4x4. Кадры были сделаны в четверг, 30 ноября, около 16:00.

«Я как раз прогуливался и обратил внимание, что стоят две машины. Подошел и сфотографировал», – прокомментировал автор фотографий. Он пояснил, что не обратил внимание, находился ли в этот момент в автомобилях кто-либо.