СМИ: экстрадированный из Камбоджи экс-глава амурской фирмы – Владимир Баталин

Фото: vostok.today

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Баталин – амурчанин, возглавлявший в прошлом «Межмуниципальные коммунальные системы». Мужчина подозревается в хищении 60 миллионов рублей из бюджета Амурской области. В 2016 году его задержали в Камбодже.

Также сообщалось, что Баталин тогда отказался сотрудничать с местной полицией. Его отправили в тюрьму Пномпеня, и решался вопрос о депортации амурчанина на родину.