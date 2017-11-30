СМИ: экстрадированный из Камбоджи экс-глава амурской фирмы – Владимир Баталин
39-летний мужчина, которого экстрадировали из Камбоджи в Россию и который был объявлен в международный розыск по запросу амурской полиции в 2008 году, – Владимир Баталин. Об этом стало известно «РЕН ТВ». Официального подтверждения этим сведениям пока нет.
Как сообщало Амур.инфо, Владимир Баталин – амурчанин, возглавлявший в прошлом «Межмуниципальные коммунальные системы». Мужчина подозревается в хищении 60 миллионов рублей из бюджета Амурской области. В 2016 году его задержали в Камбодже.
Также сообщалось, что Баталин тогда отказался сотрудничать с местной полицией. Его отправили в тюрьму Пномпеня, и решался вопрос о депортации амурчанина на родину.
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