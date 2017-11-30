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Сотрудника Росгвардии из Приамурья наградили медалью «За спасение»

Сотрудника Росгвардии из Приамурья наградили медалью «За спасение»
Фото: пресс-служба отдела Росгвардии по Амурской области

30 ноября в Благовещенске наградили сотрудника зейского отделения ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Амурской области» Алексея Рукавишникова. Сержант полиции получил медаль «За спасение» из рук врио начальника отдела Росгвардии по Приамурью Николая Озерова.

Рукавишникова наградили за спасение человека 20 июня 2017 года. В тот день он вместе с другими сотрудниками патрулировал территорию города Зея. В районе городского парка они заметили лежавшего на земле мужчину. Дыхание у него было слабое, затрудненное, пульс практически отсутствовал. Алексей Рукавишников принялся делать мужчине непрямой массаж сердца, в результате пострадавший был спасен, сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Амурской области.

Спасенным оказался Константин Пуякин 1990 года рождения. Позже его супруга написала в Росгвардию благодарственное письмо.

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#жизнь #Зея

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