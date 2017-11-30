Ряд ремонтных проектов на амурских дорогах перенесли на 2018 год

Ремонтные работы на амурских дорогах выполнены на 82,3 %, а на дорогах регионального значения – на 76 %. Итоги дорожно-ремонтного сезона 2017 года подвели министр транспорта и строительства Андрей Тягло и начальник Амурупрадора Александр Селин.

Министр сообщил, что областной дорожный фонд в 2017 году составил 5 588 миллиона рублей. В рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы» для ремонта улично-дорожной сети муниципальные органы получили 950 миллионов рублей субсидии.

«На сегодняшний день выполнено работ в муниципальных образованиях на 82,3 %. При этом из 38 муниципальных образования полностью завершены работы в 31. В общей сложности в области в этом году отремонтировано 154,5 километра автодорог, обустроено около восьми километров тротуаров, освещено 13 километров улично-дорожной сети, обустроены площадки для автобусных остановок, установлено 12 светофоров, восстановлено 15 километров водоотвода», – рассказал министр Андрей Тягло.

Александр Селин рассказал, что программа ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального значения на сегодняшний день выполнена на 76 %. Завершены работы по ремонту 164,5 километра автомобильных дорог и 263 погонных метров мостов. Срок окончания работ по основным контрактам октябрь-ноябрь, за исключением отдельных объектов и переходящих на 2018 год.

Выполнен ремонт в Тамбовском районе участков дорог «Обход селаТамбовка» и «Тамбовка – Раздольное – Муравьевка», в Бурейском районе «Благовещенск – Гомелевка», «Прогресс – Бурея – Новобурейский», отремонтирован участок дороги «Гомелевка – Новобурейский - Куликовка». Выполнен ремонт на подходе к железнодорожному переезду в поселок Новобурейский со стороны направления села Малиновка, в Ивановском районе отремонтировали участки дорог «Ивановка – Поздеевка» и «Ивановка – Варваровка – Панино», в Магдагачинском районе отремонтирован «Подъезд к Магдагачи».

Что касается контрактов начатых в этом году, но по объективным причинам срок окончания работ по ним перенесен на 2018 год. По словам Александра Селина, такое решение дорожники вынуждены были принять из-за внесения корректировок в объемы перевозок инертных материалов строителей газовых объектов, что в итоге привело к дефектам элементов дорог и как следствие к дополнительным работам. Это касается пяти объектов в Шимановском районе «Обход Шимановска», «Шимановск – Углегорск» и в Магдагачинском районе «Подъезд к Магдагачи» от автомобильной дороги «Амур», «Зея – Тыгда», «Тыгда – Черняево».

В этом году ликвидированы пять мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения, таких как «Благовещенск – Бибиково», «Благовещенск – Гомелевка», «Благовещенск – Свободный», «Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка. По итогам 10 месяцев текущего года количество ДТП не превысило за аналогичный период 2016 года. Наблюдается снижение с 41 до 28 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий.

«В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2017 году обустроено 14 мест пешеходных переходов, в том числе 12 возле общеобразовательных и дошкольных учреждений. Установлено 9 светофорных объектов, 216 дорожных знаков, 50 опор автономных систем освещения, 3,7 километра пешеходного леерного ограждения, устроено 2,6 километра тротуара в населенных пунктах», – добавил Александр Селин.

Начальник дорожного учреждения также отметил, что за ненадлежащее исполнение контрактов, нарушение сроков календарных графиков выполнения работ, требований к качеству выполняемых работ, к подрядчикам штрафные санкции предъявлены на общую сумму 29,7 млн. рублей и выписаны предписания за свой счет устранить несоответствие требованиям, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«В следующем году дорожникам предстоит не менее масштабная работа по ремонту и реконструкции дорожной сети. Нужно будет продолжить свободненское направление и много других. Министерству транспорта и строительства необходимо будет вовремя представить информацию о лимитах и своевременно заключить контракты, чтобы дорожники уже в мае – июне могли приступить к делу», – подчеркнул глава региона Александр Козлов.