СМИ: Роскосмос снял для прилета на запуск с Восточного самолет миллиардеров

Кадр: YouTube

Согласно контракту, услугу оказала авиакомпания EastUnion, которая занимается авиаперевозками на бизнес-джетах. Закупка была произведена без конкурса.

В техническом задании сказано, что самолет необходим Роскосмосу, чтобы доставить свою делегацию для «участия в подготовке и проведении запуска космического аппарата "Метеор-М" с космодрома Восточный». Лайнер должен был перевезти из аэропорта Внуково в аэропорт Благовещенска 12 человек, а на следующий день вернуть их обратно.

«Одним из условий договора был класс воздушного судна – не ниже Large. В авиапарке EastUnion имеются десять бизнес-джетов этого класса. В проекте договора указан конкретный самолет: Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) с регистрационным номером N550PM. Самолеты такого класса часто встречаются в авиапарках миллиардеров и первых лиц государства», – пишет издание.

В частности, отмечается, что, по информации из открытых источников, Gulfstream G650 ER постоянно пользуется Илон Маск – канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер.

Как сообщало Амур.инфо, второй пуск с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября, обернулся неудачей. Специалисты не смогли установить связь с космическими аппаратами, которые несла запущенная ракета. Сейчас идет расследование, а СМИ выдвигают различные версии по поводу случившегося.