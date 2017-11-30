Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:51 10

СМИ: Роскосмос снял для прилета на запуск с Восточного самолет миллиардеров

СМИ: Роскосмос снял для прилета на запуск с Восточного самолет миллиардеров
Кадр: YouTube

Для прилета в Приамурье на запуск ракеты с космодрома Восточный, который обернулся неудачей, Роскосмос не пожалел средств. Госкорпорация арендовала бизнес-джет, потратив на это 9 миллионов рублей, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно контракту, услугу оказала авиакомпания EastUnion, которая занимается авиаперевозками на бизнес-джетах. Закупка была произведена без конкурса.

В техническом задании сказано, что самолет необходим Роскосмосу, чтобы доставить свою делегацию для «участия в подготовке и проведении запуска космического аппарата "Метеор-М" с космодрома Восточный». Лайнер должен был перевезти из аэропорта Внуково в аэропорт Благовещенска 12 человек, а на следующий день вернуть их обратно.

«Одним из условий договора был класс воздушного судна – не ниже Large. В авиапарке EastUnion имеются десять бизнес-джетов этого класса. В проекте договора указан конкретный самолет: Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) с регистрационным номером N550PM. Самолеты такого класса часто встречаются в авиапарках миллиардеров и первых лиц государства», – пишет издание.

В частности, отмечается, что, по информации из открытых источников, Gulfstream G650 ER постоянно пользуется Илон Маск – канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер.

Как сообщало Амур.инфо, второй пуск с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября, обернулся неудачей. Специалисты не смогли установить связь с космическими аппаратами, которые несла запущенная ракета. Сейчас идет расследование, а СМИ выдвигают различные версии по поводу случившегося.

Просмотров всего: 870

#космодром #транспорт #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Самый главный и неизменный ресурс нашей страны - это НАРОД. Какие пустяки 9 млн. залезали, залезут и еще будут залезать нам в карман.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    57 минут назад



    У Роскосмоса бизнес на страховках похоже.

    А че, кое-как сварганилии , застраховали задорого и вуаля...всяко наличка лучше , чем эфемерные исследования.



    Совсем оборзели

    У Роскосмоса бизнес на страховках похоже.

    А че, кое-как сварганили , застраховали задорого и вуаля...всяко наличка лучше , чем эфемерные исследования.

  • архивная

    архивная
    53 минуты назад

    Это про один пустяк написали,а сколько таких пустяков по стране,где же денег хватит на повышение пенсии малообеспеченным пенсионерам в Амурской области?

  • Karasik

    Karasik
    49 минут назад

    где ОНФ?

  • Тахографист

    Тахографист
    40 минут назад

    Karasikгде ОНФ?


    и без этих клоунов все ясно

  • krasnova

    krasnova
    28 минут назад

    Не в добрый час построен космодром. Второй блин и опять комом, чувствую шлепнется эта дура нам на голову при 3 запуске

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    20 минут назад

    А отвечать то за косяки кто нибудь конкретный будет?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    20 минут назад

    Ну так все по фэншую: миллиардеры прилетели на самолете для миллиардеров ...

  • крымчанин

    крымчанин
    12 минут назад

    https://youtu.be/k6pzQSn0VJA

  • Аксюта

    Аксюта
    8 минут назад

    Что за новость для бедной Амурской области, где даже нормальной взлетно-посадочной полосы нет. Пусть они летят на своих супер-джетах в место из четырех букв ...

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Ряд ремонтных проектов на амурских дорогах перенесли на 2018 год
Общество

Поиск четвертого фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Приамурье пока не увенчался успехом
Общество 1

Свободный станет местом расположения двух инвестиционных площадок
Общество 1

Белогорску требуется около 115 миллионов на ремонт тротуаров