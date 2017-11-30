Поиск четвертого фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Приамурье пока не увенчался успехом
Сотрудники Роскосмоса, которые утром 30 ноября вылетели на поиски последнего, четвертого фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», еще не смогли его обнаружить. Первый день был гораздо продуктивнее – сразу три обломка обнаружили с воздуха в Тындинском районе.
Помимо поисковых работ, в четверг велась подготовка площадок для посадки вертолета возле обнаруженных частей. К ним по воздуху должны доставить специальное оборудование для распила. До наступления темноты подготовить успели два участка. Эти работы, как и поиски последнего фрагмента, продолжатся в пятницу утром, 1 декабря.
Параллельно поиски упавших частей ведутся в Якутии. Уже установлено, что они упали в заданном районе.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный 28 ноября. Однако затем связь прервалась. Позднее появилась информация, что все запущенные спутники затонули в океане. Теперь приводятся различные версии провала запуска, однако официальная причина до сих пор не названа. Расследованием занимается специальная аварийная комиссия.
Просмотров всего: 191
#космодром #космос #происшествия