Поиск четвертого фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Приамурье пока не увенчался успехом

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Помимо поисковых работ, в четверг велась подготовка площадок для посадки вертолета возле обнаруженных частей. К ним по воздуху должны доставить специальное оборудование для распила. До наступления темноты подготовить успели два участка. Эти работы, как и поиски последнего фрагмента, продолжатся в пятницу утром, 1 декабря.

Параллельно поиски упавших частей ведутся в Якутии. Уже установлено, что они упали в заданном районе.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный 28 ноября. Однако затем связь прервалась. Позднее появилась информация, что все запущенные спутники затонули в океане. Теперь приводятся различные версии провала запуска, однако официальная причина до сих пор не названа. Расследованием занимается специальная аварийная комиссия.