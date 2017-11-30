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30ноября
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сегодня, 17:08 9

Из Камбоджи экстрадировали экс-главу амурской фирмы, скрывавшегося почти 10 лет

Из Камбоджи экстрадировали экс-главу амурской фирмы, скрывавшегося почти 10 лет
Фото: ngs55.ru

В Россию из Камбоджи экстрадировали 39-летнего мужчину, который скрывался от правоохранителей почти 10 лет. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в 2008 году по запросу УМВД России по Амурской области.

Мужчина обвиняется в крупном мошенничестве. Установлено, что в 2007 году он был генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью Амурской области. Не ставя в известность других участников фирмы, мошенник внес в учредительные документы компании изменения, что позволило ему распоряжаться средствами общества, сообщается на сайте МВД РФ. В дальнейшем злоумышленник вывел со счетов фирмы более 40 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Тогда в отношении преступника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находился под подпиской о невыезде, однако покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Задержали мошенника в Камбодже и 29 ноября доставили в Москву.

Название компании, а также имя и фамилия задержанного не раскрываются.

Просмотров всего: 1463

#закон #криминал

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Добро Пожаловать на Родину !

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Так всегда бывает, когда деньги заканчиваются.)))

  • legoru

    legoru
    1 час назад

    http://www.amur.info/news/2016/03/30/109194

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    legoru

    http://www.amur.info/news/2016/03/30/109194



    Бгг :)

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Тайна покрытая мраком. Надо было ему в глухой африканской деревне прятаться. Там бы его фиг кто нашёл.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    точнее давайте ссылку

    В КАМБОДЖЕ АРЕСТОВАЛИ АМУРЧАНИНА БАТАЛИНА, КОТОРОГО В 2008 ГОДУ ОБВИНИЛИ В ХИЩЕНИИ 60 БЮДЖЕТНЫХ МИЛЛИОНОВ

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    » ольга лебедева , сегодня, 17:52

    Тайна покрытая мраком. Надо было ему в глухой африканской деревне прятаться. Там бы его фиг кто нашёл.

    Там могут и просто сожрать

    На ужин,а может и на обед

  • Вeautiful

    Вeautiful
    1 час назад

    ну прям духлесс, только местного разлива. Романтика...

  • Сиродж

    Сиродж
    53 минуты назад

    Его еще в начале того года поймали и арестовали. Уже суды во всю идут. Амуринфо только вспомнили))))))

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