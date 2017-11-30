Из Камбоджи экстрадировали экс-главу амурской фирмы, скрывавшегося почти 10 лет

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В Россию из Камбоджи экстрадировали 39-летнего мужчину, который скрывался от правоохранителей почти 10 лет. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в 2008 году по запросу УМВД России по Амурской области.

Мужчина обвиняется в крупном мошенничестве. Установлено, что в 2007 году он был генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью Амурской области. Не ставя в известность других участников фирмы, мошенник внес в учредительные документы компании изменения, что позволило ему распоряжаться средствами общества, сообщается на сайте МВД РФ. В дальнейшем злоумышленник вывел со счетов фирмы более 40 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Тогда в отношении преступника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находился под подпиской о невыезде, однако покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Задержали мошенника в Камбодже и 29 ноября доставили в Москву.

Название компании, а также имя и фамилия задержанного не раскрываются.