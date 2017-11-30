В Благовещенске за несколько минут до Нового года сразу три пары станут мужем и женой

Фото: Свадебная Мечта

34 амурские пары пожелали связать себя узами Гименея в последний день уходящего года. Абсолютное большинство из них – 33 пары – это благовещенские женихи и невесты. В области стать мужем и женой 31 декабря 2017 года захотела только одна пара в Зее.

Возможность обменяться клятвами 31 декабря будущим молодоженам в амурском управлении ЗАГС подарили в честь 100-летия ведомства. Вековой юбилей управление отпразднует 18 декабря. Несмотря на понедельник, в этот день тоже будут проходить регистрации. Стать мужем и женой в день столетия управления пожелали три пары.

Еще три пары захотели зарегистрировать свои отношения под бой курантов – в 12 часов ночи 31 декабря. Регистрировать пары будут одновременно. Возможно, именно поэтому желающих не так много, предполагают в амурском управлении ЗАГС.

Днем 31 декабря регистрации будут индивидуальными. Тех, кто хочет расписаться за несколько минут до наступления нового, 2018 года, станет регистрировать начальник регионального управления ЗАГС Наталья Томилова.

Ночная регистрация пар будет торжественной. Всего из 33 благовещенских пар стать мужем и женой в торжественной атмосфере решили только 11 пар. Остальные захотели просто расписаться. Однако, как сообщили в ЗАГСе, эта цифра может быть неокончательной.

«Но я могу сказать одно: из своего опыта работы, а у меня он 25 лет, очень много пар передумывают потом. То есть они записываются не торжественно: "Ой, мы по-скромному, мы не хотим никого приглашать и звать". За месяц желание в связи с подготовкой нарастает, и многие, когда приходят сдавать паспорта, которые сдаются заранее, говорят: "Вы знаете, а можно торжественно?" Конечно можно», – рассказала начальник отдела ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району Анжелика Ращупкина.

Официально прием заявок на регистрацию отношений 31 декабря завершился еще 28 ноября. Подать заявление до даты регистрации по закону можно за месяц и два дня. Однако сроки могут быть сокращены ввиду особых обстоятельств – если, к примеру, невеста находится в интересном положении.