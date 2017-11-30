Свободный станет местом расположения двух инвестиционных площадок

Фото: пресс-служба Свободного

28 ноября Свободный посетил Моисей Фурсик – председатель экспертного совета комитета союза промышленников и предпринимателей по промышленной политике, управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг». Поводом для встречи стал план развития Свободного, который обещают подготовить и представить в конце декабря.

Моисей Фурсик встретился с представителями администрации города, Свободненского района, компании «Газпром переработка Благовещенск», также на встрече присутствовал Михаил Чуркин – заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами корпорации «Развития Дальнего Востока».

План развития Свободного предусматривает организацию в черте и окрестностях города двух инвестиционных площадок, одна из которых будет газохимической направленности, а вторая будет состоять из двух блоков: «строительство» и «пищевая промышленность». На вопрос Юрия Романова о том, какие сферы будут затронуты в первую очередь, Моисей Александрович ответил, что после определения местоположения площадок начнется работа в плане инфраструктуры.

Бизнесу, который будет заходить на эти площадки, в первую очередь будут необходимы дороги, транспорт, возможность подключения к энергоресурсам. Глава Свободного напомнил, что на территории города уже создана территория опережающего развития, и поинтересовался, не будет ли план по развитию города, разрабатываемый консалтинговой фирмой, конфликтовать с существующими? На что были получены разъяснения о том, что конфликтов в этом случае не будет, и территории, входящие в состав ТОР, совершенно законно могут быть включены в состав планируемых площадок.