Подняли планку: благовещенские депутаты проголосовали за бюджет 2018 года

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Городской бюджет на 2018 год рассмотрели на заседании думы. Главный финансовый документ, по плану, будет бездефицитным и на 10 % больше бюджета 2017 года.

Доходы и расходы следующего года превысят ожидания этого на 10 %. Если в конце прошлого года на 2017-й планировали кошелек размером в 3 976 636 тысяч рублей, то сейчас, на 2018 год, принят план в 4 399 689 тысяч. Цифры не окончательные. Получить больше надеются из бюджетов других уровней. Возможно, увеличатся и налоговые поступления. В 2017 году, к примеру, исполнение превысило план почти на миллиард рублей, и сегодня по итогам городской бюджет получил и готов потратить почти 4 миллиарда 800 миллионов рублей.

Пока благовещенские депутаты на 2018 год приняли бездефицитный бюджет. Значит, в строках доходы и расходы одинаковые суммы – 4 миллиарда 399 миллионов 689 тысяч 400 рублей. Интересно, что в 2019 и 2020 годах доходы пока планируются ниже – 4 миллиарда 112 миллионов и 4 миллиарда 253 миллиона рублей соответственно. Нулевой дефицит хотят сохранить на весь трехлетний период.

Основной источник пополнения бюджета – налоговые поступления. В общей доле доходов они превышают 50 %. Около 39 % средств городской бюджет получит в качестве безвозмездных поступлений, и лишь 10 % составят доходы неналоговые.

В целом налоговые поступления составят 2 122 672 тысячи рублей. Больше всего кошелек областной столицы пополнит НДФЛ – 1 108 290 тысяч рублей. На втором и третьем местах – единый налог на вмененный доход и земельный налог. Неналоговые доходы, среди которых доходы от использования имущества, платных услуг, штрафы и так далее, составят в следующем году 533 376 тысяч рублей. Если доходы налоговые, по прогнозам экспертов, в следующие три года будут расти, то неналоговые поступления, напротив, должны сократиться. Основная причина – уменьшение доходов от использования муниципального имущества. Причину народные избранники видят в стагнации рынка недвижимости из-за экономического кризиса – покупают муниципальное имущество сейчас неохотно.

Снижение прописано и по безвозмездным поступлениям. Если в бюджете этого года сумма превышает 2 миллиарда рублей, то на следующий год в плане дотации, субсидии и субвенции из бюджетов других уровней в размере 1,7 миллиарда. Эта сумма может увеличиться уже в следующем году.

Депутаты бюджет города приняли не единогласно. Некоторые народные избранники отказались голосовать за главный финансовый документ, потому что не увидели в нем, как город планирует зарабатывать. Одного из депутатов возмутило - почему в следующем году по прогнозам упадут доходы муниципальных предприятий на миллион рублей.

«Основное снижение у нас происходит по «Ритуальным услугам». Поскольку у нас есть большая конкуренция на рынке данных услуг, соответственно больше появляется представителей, которые могут предоставить данные услуги и соответственно идет снижение объемов по ритуальным услугам. Это основной источник, по которому мы получали прибыль от муниципальных предприятий», – рассказала начальник финансового управления администрации г. Благовещенска Наталья Тришина.

Городской бюджет традиционно называют социальным – 60 % расходов имеют социальную направленность. Больше половины всего городского кошелька потратят на образование – 2 394 048 тысяч рублей. По объему запланированных средств на втором месте статья «национальная оборона» (640 тысяч рублей), на третьем – «общегосударственные вопросы» (579 879 тысяч рублей).

«В первую очередь были заложены деньги на зарплаты людей. У нас МРОТ в этом году вырос, были повышены зарплаты в связи с указами президента, плюс были повышения и по другим категориям – работникам учреждений муниципальных, дошкольного и дополнительного образования, культуры и так далее. На все остальные расходы деньги будут перераспределяться уже в течение года по мере того, как они будут поступать», – сказал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Максим Ноженкин.

Работа городской администрации и мэра обойдется в 2018 году в 171 миллион 700 тысяч рублей, а городской думы – в 32 миллиона.

«Сократили все прочие расходы практически по всем ведомствам на 44 %. Расходы в том числе на содержание (администрации Благовещенска – прим редакции). Экономить будем на всем. Оптимизация у нас уже прошла по всем сферам. Мы понимаем, что мы заложили только до лета, а там надо будет смотреть и уточняться – где-то что-то еще сокращаться», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

«Это касается представительских расходов. Каких-то расходов на материальное обеспечение и так далее. То есть страдать та или иная сфера не будет. Это позволяет нам в этих непростых условиях бюджет содержать бездефицитным. То есть мы не залазим дополнительно в долги, мы не берем кредиты и дефицит у нас 0%», – пояснил Максим Ноженкин.