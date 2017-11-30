Стая собак напала на женщину с ребенком в Благовещенске

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В среду, 29 ноября, в Благовещенске на женщину с пятилетним сыном напала стая беспризорных собак. Происшествие случилось в районе судоверфи в четвертом часу дня. В стае было около семи собак.

«Я пораньше ребенка из детского сада забрала и пошла домой, – рассказала Евгения. – В районе домов № 183/7 и 199/1 на улице Пушкина на нас напали собаки. Выдрали кусок из моей шубы. Одна вцепилась в капюшон сыну. Я как раз развернула его к себе, а могла бы и в лицо укусить. По счастью, укусов у нас нет».

Женщина пояснила, что эта стая обитает в округе довольно давно. Возле жилых домов собаки появляются периодически, в основном они роются в помойках. И на людей они нападали.

«Один раз напали на мою невестку, когда она мусор выносила. На женщину-дворника набросились, – перечислила Евгения. – После того случая я обратилась к старшей дома, которая мне сказала, что уже давно обращалась в администрацию города с заявлением по поводу собак, еще в прошлом году. Проблему не решили».

После нападения 29 ноября Евгения также начала звонить в администрацию. Ее направили в управление ЖКХ, где посоветовали приехать и написать заявление.

«Я не написала, – призналась женщина. – Потому что мне сразу сказали, что денег на это нет, и собаками займутся только в следующем году. Так что, как решить проблему, не знаю. А у нас по району много детей гуляет».

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что в случае нападения собак пострадавшим следует написать заявление в полицию. Сотрудники соберут административный материал, который будет представлен в административную комиссию и передан в городскую администрацию с предписанием провести отлов. Если животные кому-то принадлежат, вопрос можно решить в судебном порядке. С беспризорными собаками ситуация сложнее. Полицейский может принять решение о применении силы, спецсредств или огнестрельного оружия только в том случае, если собаки или другие звери непосредственно угрожают жизни и здоровью граждан.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в городскую администрацию, где позже пообещали разъяснить, как горожанам следует действовать в подобной ситуации.

Губернатор Александр Козлов ранее уже говорил журналистам, что в Благовещенске никто не хочет отлавливать бродячих собак. По его словам, найти достойную фирму нелегко, а, например, приют «Остров спасения» пока не имеет земли. Закон же о безнадзорных животных не работает, потому что к нему не прилагаются необходимые подзаконные акты.

Городское управление ЖКХ несколько раз объявляло конкурс на отлов и транспортировку животных. Аукционы не проводились из-за отсутствия заявок