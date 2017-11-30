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30ноября
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Стая собак напала на женщину с ребенком в Благовещенске

Стая собак напала на женщину с ребенком в Благовещенске
Фото: severpost.ru

В среду, 29 ноября, в Благовещенске на женщину с пятилетним сыном напала стая беспризорных собак. Происшествие случилось в районе судоверфи в четвертом часу дня. В стае было около семи собак.

«Я пораньше ребенка из детского сада забрала и пошла домой, – рассказала Евгения. – В районе домов № 183/7 и 199/1 на улице Пушкина на нас напали собаки. Выдрали кусок из моей шубы. Одна вцепилась в капюшон сыну. Я как раз развернула его к себе, а могла бы и в лицо укусить. По счастью, укусов у нас нет».

Женщина пояснила, что эта стая обитает в округе довольно давно. Возле жилых домов собаки появляются периодически, в основном они роются в помойках. И на людей они нападали.

«Один раз напали на мою невестку, когда она мусор выносила. На женщину-дворника набросились, – перечислила Евгения. – После того случая я обратилась к старшей дома, которая мне сказала, что уже давно обращалась в администрацию города с заявлением по поводу собак, еще в прошлом году. Проблему не решили».

После нападения 29 ноября Евгения также начала звонить в администрацию. Ее направили в управление ЖКХ, где посоветовали приехать и написать заявление.

«Я не написала, – призналась женщина. – Потому что мне сразу сказали, что денег на это нет, и собаками займутся только в следующем году. Так что, как решить проблему, не знаю. А у нас по району много детей гуляет».

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что в случае нападения собак пострадавшим следует написать заявление в полицию. Сотрудники соберут административный материал, который будет представлен в административную комиссию и передан в городскую администрацию с предписанием провести отлов. Если животные кому-то принадлежат, вопрос можно решить в судебном порядке. С беспризорными собаками ситуация сложнее. Полицейский может принять решение о применении силы, спецсредств или огнестрельного оружия только в том случае, если собаки или другие звери непосредственно угрожают жизни и здоровью граждан.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в городскую администрацию, где позже пообещали разъяснить, как горожанам следует действовать в подобной ситуации.

Губернатор Александр Козлов ранее уже говорил журналистам, что в Благовещенске никто не хочет отлавливать бродячих собак. По его словам, найти достойную фирму нелегко, а, например, приют «Остров спасения» пока не имеет земли. Закон же о безнадзорных животных не работает, потому что к нему не прилагаются необходимые подзаконные акты.

Городское управление ЖКХ несколько раз объявляло конкурс на отлов и транспортировку животных. Аукционы не проводились из-за отсутствия заявок

Просмотров всего: 1982

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    травить, травить, травить этих тварей (собак) самим, таз уж администрация города не желает!

    Пошел за попкорном, Жду зоозащитников!

  • 13й

    13й
    2 часа назад

    Не может быть! Вы сами спровоцировали собак! Собаки гораздо лучше людей и просто так не нападут!!!11 Все ненавистники собак просто уроды!!!1111

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Ну.... началось.....

  • помпусик

    помпусик
    1 час назад

    13й и зоозащитники пускай приедут и заберут бедных собачек

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Пора из блохастых ферм начать мыло варить!

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    1 час назад

    "травить, травить, травить этих тварей (собак) самим, таз уж администрация города не желает!" ПОДДЕРЖИВАЮ +++

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Это в каком таком районе много детей гуляет без присмотра, скажите мне, я туда инспекторов ПДН направлю, что это они не на уроках находятся, А с бродячими псинами разговор один- пускать их на мыло, Отчистим город от грязи.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Ну зачем же сразу травить, мы что не люди, вон Зоозащитники на них деньги делают, ловят и китайцам и корейцам продают.Берите пример!

  • sas

    sas
    1 час назад

    + Бомжику

  • Дрын

    Дрын
    1 час назад

    удален

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    помпусик

    13й и зоозащитники пускай приедут и заберут бедных собачек



    Это был сарказм.

  • ММС

    ММС
    52 минуты назад

    Всегда в кармане имеется перцовый слезоточивый баллончик. Однажды псина испытала его действие на себе, после этого за версту меня видит тут же обходит стороной. А шуметь, кидать камнями, палками еще больше этих тварей провоцировать.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    48 минут назад

    1. собаки не бродячие , а принажлежат крупному предприятию и охраняют на нем территрию.

    2. Собаки только гавкали и никого тем более не кусали и не рвали одежду. ( к людям на расстояние только подходят)

    3.ФИО старшей дома где? Почему она не озвучила ФИО людей их прикармливающих каждый день. Потому что чешет как по заказу или вообще не она чешет)

    4.Зачем женщина врет что собаки кусали непонятно, хотя понятно.

    5. Если бы стая напала...то потрепала бы не только уголок шубки......

    6. Многие приравнивают значения "гавкает"="напали"

    7. Прошлым годом о от отравы для собак разложенной умер ребенок, просто сожрал кусок колбаски...голодный тожэ был..

  • Вeautiful

    Вeautiful
    35 минут назад

    бродячих псин надо отстреливать и точка. А вы замечали, что к концу зимы остаются в основном крупные особи. Они же сами друг дружку в стае съедают по зиме, более крупные мелких. Звереют от морозов и голода. А все эти россказни о том, чтобы стерилизовать и дальше отпускать на улицы ну просто бред какой-то. Зоошиза озвереет, сейчас, конечно. Что самое ужасное, так это нападения бродячих собак на детей, и не надо здесь вот это блабла про любовь к животным.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    32 минуты назад

    Уважаемая ФЕЯ , если собачки принадлежат предприятию , то пусть ОНО их на привязи держит .

    Так правильно будет .

  • Вeautiful

    Вeautiful
    27 минут назад

    Предприятие должно нести ответственность за животных, находящихся на территории и соответственно на балансе организации. Если животные не состоят на балансе, значит это бесхозные, те соответствеено бродячие животные.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    24 минуты назад

    Рудольф Шнапс

    Уважаемая ФЕЯ , если собачки принадлежат предприятию , то пусть ОНО их на привязи держит .

    Так правильно будет .



    а ФЕЯ не каким боком не указ этому предприятию.....просто озвучила точно кто есть кто и кто чей.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    21 минута назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    1. собаки не бродячие , а принажлежат крупному предприятию и охраняют на нем территрию.

    2. Собаки только гавкали и никого тем более не кусали и не рвали одежду. ( к людям на расстояние только подходят)

    3.ФИО старшей дома где? Почему она не озвучила ФИО людей их прикармливающих каждый день. Потому что чешет как по заказу или вообще не она чешет)

    4.Зачем женщина врет что собаки кусали непонятно, хотя понятно.

    5. Если бы стая напала...то потрепала бы не только уголок шубки......

    6. Многие приравнивают значения "гавкает"="напали"

    7. Прошлым годом о от отравы для собак разложенной умер ребенок, просто сожрал кусок колбаски...голодный тожэ был..



    Где это произошло и в каких СМИ об этом рассказывалось?

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