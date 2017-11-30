Декабрь на юге Приамурья ожидается холодным и снежным

30 ноября – последний день осени, и уже завтра начинается календарная зима. О том, каким должен стать наступающий декабрь в Амурской области, ИА «Амур.инфо» рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Синоптики отмечают, что наступающий декабрь в области будет похож на первый зимний месяц 2014 года.

В южных и центральных районах Приамурья в декабре температура воздуха ожидается около нормы и ниже нее на 1-1,5 градуса. Средняя температура месяца составит от минус 21 до минус 27 градусов. Днем будут преобладать температуры минус 20-25, а в ночное время – от минус 30 до минус 37.

Количество осадков в декабре в южных и центральных районах ожидается больше нормы и около нее – 13-23 миллиметра.

Что касается северных районов Амурской области, то здесь среднемесячная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет держаться в пределах нормы – минус 25-30 градусов. Преобладающие дневные температуры – от минус 25 до минус 32. Ночью будут преобладать температуры от 32 до 37 градусов ниже нуля, иногда – до минус 44.

Количество осадков на северных территориях ожидается от 3 до 13 миллиметров, что меньше нормы.

«Иными словами, на севере области будет умеренно холодно и не сильно снежно. В южных и центральных районах будет холодно – на полтора градуса ниже нормы – и много осадков, то есть здесь ожидается холодный и довольно снежный декабрь», – сказала Елена Печкина.

Она добавила, что в Благовещенске самый холодный декабрь наблюдался в 1965 году. Тогда средняя температура воздуха месяца составила минус 27,4 градуса. А абсолютный минимум температуры воздуха в областном центре в декабре фиксировался 27-го числа 2012 года – минус 41,2.

Заместитель директора Амурского гидрометцентра отметила, что речь идет о долгосрочном прогнозе, который менее точен, чем среднесрочный и краткосрочный.