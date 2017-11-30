В Завитинском районе перевернулся автомобиль браконьеров, удиравших от погони

Фото: sim-autopro.ru

В Завитинском районе Амурской области произошло ДТП – перевернулся УАЗ Хантер. В машине были браконьеры, пытавшиеся скрыться от охотинспекторов, сообщает сайт охоуправления по Амурской области. В аварии никто не пострадал.

Ночью между селами Аврамовка и Болдыревка инспекторы амурского управления по охране животного мира заметили подозрительный свет в полях. У них возникло подозрение, что браконьеры ведут незаконную охоту с выносной лампой-фарой. При проверке это подтвердилась.

Браконьеры – их было трое – заметив автомобиль охотнадзора, попытались скрыться. Инспекторы, понимали, что погоня ночью по полю опасна, поэтому остановились на единственной узкой дороге, где с одной стороны вырыт кювет, с другой стоит лес, и стали ждать, когда нарушители попытаются выехать.

И дождались: увидев в свете фар машину охотнадзора, водитель УАЗа попытался резко развернуться, но не справился с управлением. Машина съехала в кювет и легла на бок.

При проверке оказалось, что у браконьеров, ехавших в УАЗе, нет документов, в том числе ни на машину, ни ни оружие, лежащее в салоне.

В отношении нарушителей прибывшие на место происшествия сотрудники УМВД и ГИБДД составили несколько протоколов. По факту коллективной незаконной охоты с применением запрещенной лампы-фары также были составлены материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.