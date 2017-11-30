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30ноября
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сегодня, 15:12 2

Белогорску требуется около 115 миллионов на ремонт тротуаров

Белогорску требуется около 115 миллионов на ремонт тротуаров
Фото: 1tulatv.ru

В Белогорске формируется 3-летняя городская программа «Тротуары Белогорска 2018-2020». Ее цель – обустройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек.

В основу сформированной базы данных для программы, направленной на улучшение городской среды, легли предложения от общественности, пояснили в управлении ЖКХ Белогорска. Полтора месяца на сайте администрации города шел сбор данных, от белогорцев поступило 56 сообщений.

«В реестр включено 56 пешеходных тротуаров и 89 подходов к существующим остановкам общественного транспорта, протяженностью более 31 километра, – пояснила специалист управления ЖКХ Екатерина Могилева. – На ремонт и обустройство потребуется около 115 миллионов рублей. В настоящее время идет формирование перечня тротуаров, требующих в первоочередном порядке ремонта и обустройства на 2018 год».

Приведение тротуаров и пешеходных дорожек в порядок – одно из ежегодных мероприятий благоустройства, напомнили в управлении ЖКХ. В 2017 году отремонтировано почти 2,2 километра тротуаров вдоль автомобильных дорог, более 1,3 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек в скверах, а также более 350 метров пешеходных зон во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • petrowihna

    petrowihna
    10 минут назад

    Если эти миллионы закопают и безобразно закатают, как 700000 на тротуар на нашей улице, то будет жаль... Если бы не дотошность жителей и огласка, так и бы и приняли это недоразумение некачественное вместо заявленного тротуара.

  • petrowihna

    petrowihna
    10 минут назад

    Если эти миллионы закопают и безобразно закатают, как 700000 на тротуар на нашей улице, то будет жаль... Если бы не дотошность жителей и огласка, так и бы и приняли это недоразумение некачественное вместо заявленного тротуара.

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