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Первая ледовая переправа открылась в Селемджинском районе Приамурья

Первая ледовая переправа открылась в Селемджинском районе Приамурья
Фото: 28.mchs.gov.ru

29 ноября в Амурской области открылась первая в сезоне 2017-2018 ледовая переправа. Она заработала в Селемджинском районе на реке Селемдже, связав два поселка – Коболдо и Огоджа.

Переправа соответствует всем необходимым требованиям, о чем свидетельствует специальный акт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В сезоне 2017-2018 в Приамурье планируется открыть еще восемь ледовых переправ – на реках Селемджа, Гилюй, Деп, Зея и Амур. Также запланировано одно место массового выхода людей на лед – на Бурейском водохранилище в поселке Талакан.

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#транспорт

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