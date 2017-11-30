Морозный туман и солнце: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря

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1 декабря, в пятницу, в Амурской области осадков не ожидается. В отдельных районах будет наблюдаться морозный туман. Подует западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, в отдельных районах – с усилением до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 26-31, местами – 35-40 градусов со знаком минус. Днём по северу будет от 18 до 30, по югу – до 22 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в первый день зимы ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер подует с запада. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 26-28, днем – 16-18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.