Жительница Зеи купила копченую рыбу с червями
Жительница Зеи Наталья пожаловалась в СМИ на неудачную покупку. В середине ноября женщина приобрела на рыночной площади города копченую рыбу. Оказалось, в ее мякоти были черви, пишет газета «Зейский вестник».
Горожанка вместе с мужем вернулись на рынок, продавец принял испорченную рыбу и отдал деньги. При этом он не смог предоставить документы на товар.
«Когда несостоявшиеся покупатели, отойдя от прилавков, оглянулись, увидели, как продавец что-то выковыривает из рыбы ножом, видимо, готовя товар к новой реализации», – отмечает издание.
Газета пишет, что рыбой здесь торгуют не первый год. Режут ее тут же, не обрабатывая ни инвентарь, ни руки. Информацию об инциденте с червями журналисты издания передали в Роспотребнадзор.
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