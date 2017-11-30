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30ноября
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сегодня, 13:42 0

Жительница Зеи купила копченую рыбу с червями

Жительница Зеи купила копченую рыбу с червями
Фото: zvportal.ru

Жительница Зеи Наталья пожаловалась в СМИ на неудачную покупку. В середине ноября женщина приобрела на рыночной площади города копченую рыбу. Оказалось, в ее мякоти были черви, пишет газета «Зейский вестник».

Горожанка вместе с мужем вернулись на рынок, продавец принял испорченную рыбу и отдал деньги. При этом он не смог предоставить документы на товар.

«Когда несостоявшиеся покупатели, отойдя от прилавков, оглянулись, увидели, как продавец что-то выковыривает из рыбы ножом, видимо, готовя товар к новой реализации», – отмечает издание.

Газета пишет, что рыбой здесь торгуют не первый год. Режут ее тут же, не обрабатывая ни инвентарь, ни руки. Информацию об инциденте с червями журналисты издания передали в Роспотребнадзор.

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#Зея #происшествия #торговля

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