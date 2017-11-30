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30ноября
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Андрей Субботин: врач, на которую напали в поликлинике, психологически сломлена

Андрей Субботин: врач, на которую напали в поликлинике, психологически сломлена

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин рассказал, что врач городской поликлиники, на которую в среду, 29 ноября, напали на рабочем месте, психологически сломлена, она не понимает причин такой агрессии к медицинским работникам.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 ноября в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на врача. Полиция предварительно установила, что мужчина пришел в медучреждение и в коридоре нанес врачу ранение острым предметом в спину, после чего скрылся. Подозреваемого в нападении уже задержали, провели у него дома обыск и изъяли предмет, которым, предположительно был нанесен удар.

Пострадавшую на машине скорой помощи увезли в областную больницу. У нее оказалась колото-резаная рана, понадобилась первичная хирургическая обработка. УЗИ показало, что жизненно важные органы не были задеты.

«Она не знает нападавшего, – пояснил Андрей Юрьевич. – Это человек, который сидел просто на приеме».

Министр добавил, что сейчас пострадавшая не готова исполнять свои обязанности. «Она сейчас на больничном – у нее серьезные ножевые колото-резаные ранения. Повезло, что непроникающие. После лечения, я думаю, она вернется к исполнению своих обязанностей», – рассказал Андрей Субботин.

Ранее, со слов коллег пострадавшей, сообщалось, что она вышла на работу.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Психологическая ломка произойдет тогда,когда врачи поймут ,что такое медицина.Ведь это ещё и самоуважение! Самоуважение приходит при удовлетворении своей работой,полной отдаче себя служению людям! За соответствующую оплату труда,конечно же,а не за мизерные подачки.Вот когда научатся требовать от государства,то что им положено,тогда и лечить будут,как положено... Это и есть психологическая ломка,господин Субботин...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    серьезные ножевые колото-резанные ранения. Повезло, что непроникающие.

    ЭТО КАК?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Врач благовещенской поликлиники, на которую в среду, 29 ноября, напал неизвестный мужчина, на следующий день вернулась на работу. Об этом сообщают неофициальные источники. Пострадавшая получила незначительную травму.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    так она на больничном или работает?

    или медперсоналу эксклюзивно положено и то и другое и побольше???

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Ждем новой новости! ВРАЧ, НА КОТОРУЮ НАПАЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ, в реанимации с множественными колотыми ранами в тяжелейшем состоянии.

  • Кортик

    Кортик
    1 час назад

    К сожалению, обстановка в поликлиниках заслуживает таких инцидентов. А то, что врачу сейчас свои же нарисуют и колотые, колющие, и СГМ, и нетрудоспособность, только подчеркнет отношение медиков к пациентам, от которого эти инциденты и возникают.

  • сибирячка

    сибирячка
    57 минут назад

    Gelo

    За соответствующую оплату труда,конечно же,а не за мизерные подачки.



    нормальные у них уже зарплаты

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    56 минут назад

    А сломленна она наверное, суммой своей зарплаты. Правительство давно запустило и не собирается бесплатную медицину выводить на нормальный уровень. И весь негатив больных на себя берут врачи. Сам был в бешенстве, когда в элктронку по пол часа дозвониться не можешь, когда очереди к врачу неделя-месяц ожидания. Что вы хотели? Цветов? И в этом бардаке виноваты не врачи! А власть наша гнилая.

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    53 минуты назад

    По электронке и в детских поликлиниках очередь на месяц вперед к узким специалистам.В регистратуре можно взять талон на тот же день.

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    Доктор Иванова

    По электронке и в детских поликлиниках очередь на месяц вперед к узким специалистам.В регистратуре можно взять талон на тот же день.



    Но их всего четыре (женская консультация №2) )))

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    46 минут назад

    200 кабинет

    Добыш Лариса Викторовна?

    так это же она считает что больничный не положено, нужно брать отпуск за свой счет

    ну так пусть и берет отпуск

    за свой счет

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    сибирячка

    Gelo

    За соответствующую оплату труда,конечно же,а не за мизерные подачки.



    нормальные у них уже зарплаты



    30 тыр на ставку врача нормально?



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    31 минута назад

    сибирячка

    Gelo

    За соответствующую оплату труда,конечно же,а не за мизерные подачки.



    нормальные у них уже зарплаты



    Тебе врать не надоело ещё?

  • HNIC

    HNIC
    29 минут назад

    в зак собрании полюбас черным налом платят ))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    HNIC

    в зак собрании полюбас черным налом платят ))))



    наверна, и мне не говорят...

  • сибирячка

    сибирячка
    25 минут назад

    Oldlord

    сибирячка

    Gelo

    За соответствующую оплату труда,конечно же,а не за мизерные подачки.



    нормальные у них уже зарплаты



    30 тыр на ставку врача нормально?



    так ставка это с 9 до 14-00 часов рабочий день наверное?

  • Тундра

    Тундра
    20 минут назад

    artur-cyrybkoА сломленна она наверное, суммой своей зарплаты. Правительство давно запустило и не собирается бесплатную медицину выводить на нормальный уровень. И весь негатив больных на себя берут врачи. Сам был в бешенстве, когда в элктронку по пол часа дозвониться не можешь, когда очереди к врачу неделя-месяц ожидания. Что вы хотели? Цветов? И в этом бардаке виноваты не врачи! А власть наша гнилая.


    А вы хотели бы чтоб бесплатно а сервис как в платной клинике? Шутник.

  • Lukaku-2

    Lukaku-2
    19 минут назад

    Надо на всеобщее обозрение ФИО этого урода, чтобы все знали в лицо героя, и всю его семью, тогда и другим неповадно будет!

  • Рублёв

    Рублёв
    18 минут назад

    Медикам сейчас повысят з/плату. На медикаменты денег не будет. За хорошую з/плату больных лечить будет нечем. Парадокс. Врачам впору брать уроки у Кашпировского. Или разводить руками как Чумак.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    14 минут назад

    Lukaku-2

    Надо на всеобщее обозрение ФИО этого урода, чтобы все знали в лицо героя, и всю его семью, тогда и другим неповадно будет!



    ну и зачем нам его лицо? к примеру вот лично у меня вообще с памятью на лица прям беда, зачем и остальным пытаться его запомнить?

  • Политикum

    Политикum
    9 минут назад

    По статистике посмотрите, что почти все уголовные дела которые были возбуждены по нападениям на мед работников заканчивалась прекращением за примирением! Мед работники сами попустительствуют прощая преступников! Тем самым порождают мнение о безнаказанности за нападение на них. Примеров по амурской области полно!!!

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