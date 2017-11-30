Андрей Субботин: врач, на которую напали в поликлинике, психологически сломлена

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин рассказал, что врач городской поликлиники, на которую в среду, 29 ноября, напали на рабочем месте, психологически сломлена, она не понимает причин такой агрессии к медицинским работникам.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 ноября в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на врача. Полиция предварительно установила, что мужчина пришел в медучреждение и в коридоре нанес врачу ранение острым предметом в спину, после чего скрылся. Подозреваемого в нападении уже задержали, провели у него дома обыск и изъяли предмет, которым, предположительно был нанесен удар.

Пострадавшую на машине скорой помощи увезли в областную больницу. У нее оказалась колото-резаная рана, понадобилась первичная хирургическая обработка. УЗИ показало, что жизненно важные органы не были задеты.

«Она не знает нападавшего, – пояснил Андрей Юрьевич. – Это человек, который сидел просто на приеме».

Министр добавил, что сейчас пострадавшая не готова исполнять свои обязанности. «Она сейчас на больничном – у нее серьезные ножевые колото-резаные ранения. Повезло, что непроникающие. После лечения, я думаю, она вернется к исполнению своих обязанностей», – рассказал Андрей Субботин.

Ранее, со слов коллег пострадавшей, сообщалось, что она вышла на работу.