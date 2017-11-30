В Якутии зафиксировали падение четырех фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б»
В Вилюйском районе Якутии обнаружили четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз–2.1б», запущенной с космодрома Восточный. Определить их местоположение удалось при помощи радарных установок. На сегодня запланирован вертолетный облет местности, сообщает сайт министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
В Якутии, по расчетам, должны были упасть фрагменты центрального блока и хвостового отсека третьей ступени. Специалисты министерства проведут визуальный осмотр местности, согласно координатам зафиксированным радарами, а также отберут пробы природных сред на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов. По словам главного специалиста минприроды Владислава Ушницкого, говорить о вывозе фрагментов пока рано.
«Вывоз фрагментов ступеней ракеты-носителя будет производиться только после анализа результатов экологического мониторинга. В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета», – пояснил Ушницкий.
В Амурской области три из четырех частей первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» 29 ноября обнаружили на территории Тындинского района. С сегодняшнего дня в местах обнаружения обломков начнется подготовка площадок для приземления вертолета. Для этого там высадятся десантники, рассказал глаза Зейского района Андрей Ложечкин. Начнутся ли в четверг работы по распилу фрагментов, пока неизвестно. Одновременно продолжатся поиски оставшегося четвертого фрагмента.
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