Сотрудница поликлиники Благовещенска, ставшая жертвой нападения, вышла на работу

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Врач благовещенской поликлиники, на которую в среду, 29 ноября, напал неизвестный мужчина, на следующий день вернулась на работу. Об этом сообщают неофициальные источники. Пострадавшая получила незначительную травму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 ноября в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на врача. Полиция предварительно установила, что мужчина пришел в медучреждение и в коридоре нанес врачу ранение острым предметом в спину, после чего скрылся. Подозреваемого в нападении уже задержали.

Пострадавшую на машине скорой помощи увезли в областную больницу. В АОКБ прокомментировали, что врача доставили с колото-резаной раной, понадобилась первичная хирургическая обработка. УЗИ показало, что жизненно важные органы не были задеты, и женщину отпустили домой.

Сотрудники поликлиники отзываются о пострадавшей, как о спокойном грамотном враче, для которого пациент всегда на первом месте.