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30ноября
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Сотрудница поликлиники Благовещенска, ставшая жертвой нападения, вышла на работу

Сотрудница поликлиники Благовещенска, ставшая жертвой нападения, вышла на работу
Фото: gp2blag.ucoz.ru

Врач благовещенской поликлиники, на которую в среду, 29 ноября, напал неизвестный мужчина, на следующий день вернулась на работу. Об этом сообщают неофициальные источники. Пострадавшая получила незначительную травму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 ноября в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на врача. Полиция предварительно установила, что мужчина пришел в медучреждение и в коридоре нанес врачу ранение острым предметом в спину, после чего скрылся. Подозреваемого в нападении уже задержали.

Пострадавшую на машине скорой помощи увезли в областную больницу. В АОКБ прокомментировали, что врача доставили с колото-резаной раной, понадобилась первичная хирургическая обработка. УЗИ показало, что жизненно важные органы не были задеты, и женщину отпустили домой.

Сотрудники поликлиники отзываются о пострадавшей, как о спокойном грамотном враче, для которого пациент всегда на первом месте.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    тоже муж что ли?

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    "..... для которого пациент всегда на первом месте." Улыбнуло. Это в поликлинике на КПП то? На первом месте пациент? Там отношение к пациентам как к скоту.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    согласен!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Как звучит! В АОКБ прокомментировали, что врача доставили с колото-резаной раной, понадобилась первичная хирургическая обработка. Йодом смазали?

  • albera

    albera
    32 минуты назад

    artur-cyrybko

    Как звучит! В АОКБ прокомментировали, что врача доставили с колото-резаной раной, понадобилась первичная хирургическая обработка. Йодом смазали?



    прежде чем высказывать свое особо ценное мнение, потрудитесь разузнать, что подразумевает ПХО

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