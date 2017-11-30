Не всем медработникам Амурской области поднимут зарплату к 2018 году

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Вопрос повышения финансирования медучреждений для погашения их кредиторской задолженности, а также повышения зарплат сотрудников министр обсудил с представителями территориального фонда обязательного медицинского страхования области и Амурского филиала АО «Страховая компания Согаз–Мед».

«В ходе встреч стало понятно, что формирование тарифов на оплату медпомощи в системе ОМС производилось ТФОМС АО не равномерно, и к концу года в одних учреждениях сложился профицит, который они не смогут освоить, а в других, можно сказать, бедственное положение… Таким образом, на сегодняшний день финансовая ситуация в здравоохранении области такова, что не все учреждения смогут повысить медработникам зарплату до определенного Указом Президента РФ № 597 уровня», – говорится в Инстраграме минздрава.

Согласно указу, средняя заработная плата врачей к 2018 году должна была вырасти до 200 процентов от средней зарплаты в регионе. По Амурской области назывались такие цифры: средняя зарплата врачей должна была составить 59 836 рублей, среднего медперсонала – 30 915 рублей, младшего медперсонала – 26 594 рубля.

Отсутствие финансовой возможности для подобного повышения заработков всех медработников Приамурья министр связывает с тем, что в прежние годы не все учреждения, несмотря распоряжения и постановления президента и правительства РФ, провели сокращение лишних штатов немедицинского персонала. Это, в свою очередь, повлекло рост расходов на зарплату этой категории персонала. Из-за чего стало невозможным не только увеличить выплаты медикам, но и приобрести достаточное количество медикаментов и реактивов.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с Андреем Субботиным по телефону. Руководитель регионального минздрава рассказал, что одна из самых серьезных ситуаций по заработной плате сложилась в Зейской и Михайловской районных больницах.Однако эти вопросы будут решены в максимально короткие сроки, заверил министр.

«Сегодня мы просчитываем, потому что у нас есть учреждения, в которых по всем сотрудникам выполняют указы президенты. Абсолютно любого спроси – они все довольны. И из этих учреждений никто не пишет жалоб, обратите внимание. Сегодня наша задача отработать эти лечебные учреждения, в которых идут жалобы. Понять, во-первых, почему они сформировались эти жалобы, что там происходит, и закрыть проблему. А не то, что мы не будем платить заработную плату. Мы обязаны исполнить указ президента, о чем я и пишу», – рассказал Андрей Субботин.

Для улучшения ситуации, по словам министра, будут вестись дальнейшие переговоры с правительством области, а также с федеральным фондом ОМС. В частности, уже проведена встреча с первым зампредом области Мариной Дедюшко. Также в декабре будет сформирован координационный совет при минздраве, но независимый от него. Планируется, что в него войдут руководители, медработники, экономисты и юристы передовых учреждений здравоохранения Приамурья.

Руководитель минздрава не исключил, что мнение этого совета будет часто не совпадать с мнением минздрава. Однако это мнение обещают учитывать исходя из возможностей минздрава.

«Совет будет рассматривать каждое проблемное учреждение, в котором сложилась кредиторская задолженность или ухудшились показатели работы, в том числе по смертности, делиться опытом успешной работы и искать пути выхода из кризиса», – подытожил министр.

Кроме вопроса повышения зарплат, на уже проведенных встречах обсудили выполнение поручений губернатора Приамурья Александра Козлова, рассмотрели вопросы, адресованные через Инстаграм, в том числе по выделению автомобиля скорой медицинской помощи поселку Уруша Сковородинского района.