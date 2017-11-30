Курящие на балконах будут платить компенсацию соседям

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Вердикт высшей инстанции гласит: «Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Как считают юристы, это решение способно создать прецедент. Однако у них есть сомнения в том, что подобные суды станут массовыми. Доказать факт проникновения дыма в квартиру сложно, а присуждаемая компенсация чаще всего гораздо меньше, чем судебные издержки.

Поводом к принятию решения ВС послужила двухлетняя тяжба двух жителей Новосибирска. Мужчина пытался в судебном порядке запретить соседу курить на лоджии, так как дым поступал в его квартиру и, как утверждал истец, негативно сказывался на состоянии его собственного здоровья и здоровья ребенка.

В качестве компенсации морального вреда некурящий новосибирец требовал 250 тысяч рублей.

«Субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться основанием для компенсации истцу морального вреда», — постановил Новосибирский областной суд. Но Верховный суд с постановлением не согласился, сославшись на статью 42 Конституции РФ, в которой говорится о праве на благоприятную окружающую среду, на закон «О благополучии населения», Жилищный кодекс, а также на преамбулу Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, где сигареты признаются опасными для здоровья изделиями.

Таким образом, Верховный суд допустил запрет на курение на балконах и лоджиях, если от этого страдают соседи.

В итоге некурящему новосибирцу ВС присудил 5 тысяч в качестве возмещения морального вреда.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — отмечается в постановлении высшей инстанции.

Существующее российское законодательство запрещает курить в местах общего пользования в жилых домах, например, в подъездах и на лестничных клетках. Полагается штраф, если граждане решат покурить на детской площадке или на территории ряда учреждений и на определенном расстоянии от них.

17 октября ведомство поддержало законопроект, внесенный членами Совета Федерации, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Эта поправка еще не принята.

На решение Верховного суда сразу появилась бурная реакция. Так, Александр Саверский, президент «Лиги защитников пациентов» и Виктор Зыков, член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ, назвали этот шаг вполне справедливым и закономерным.

Курение на балконах надо полностью запретить, а не идти судебным путем каждый раз, заявил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Оппонентом им выступил российский певец Михаил Боярский, назвав решение Верховного суда абсурдом и маразмом: «Это абсурд, конечно, это маразм, к которому мы уже все привыкли. На крышах еще нужно закон принять. Глупость видна всем, они сами себя ставят в идиотское положение», – сказал он, добавив, что заядлые курильщики все равно не откажутся от курения.

По мнению адвоката Игоря Трунова, решение Верховного суда может стать прецедентным. «Да, это может составить прецедент, и в дальнейшем он может учитываться при аналогичных судебных разбирательствах, — рассказал он "Газете.Ru". — Но здесь болезненный вопрос в том, что у нас не проработана в принципе система возмещения морального вреда».