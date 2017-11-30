Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:49 0

На окраине Благовещенска незаконно добывали песок

На окраине Благовещенска незаконно добывали песок
Фото: amurobl.ru

В карьере, расположенном в полутора километрах от Благовещенска, с помощью спецтехники незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь. Нарушителей поймали во время рейда.

Колесный экскаватор и грузовой самосвал работали в карьере, расположенном на расстоянии 1,5 километра от Моховой Пади. С проверкой на место приехали сотрудники министерства природных ресурсов. Ни один из участников незаконной добычи песка и песчано-гравийной смеси не смог предъявить документы, удостоверяющие личность, а также документы на строительную и транспортную технику и право пользования земельным участком. Лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка и песчано-гравийной смеси, у нарушителей тоже не оказалось.

Сотрудники министерства в действиях лиц, осуществляющих незаконную добычу, усмотрели признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей «пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Экскаватор и самосвал изъяли и отправили на арестплощадку.

Процессуальное решение в министерстве природных ресурсов Амурской области примут после окончания проверки.

Просмотров всего: 107

#производство #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Найден благовещенский таксист, проехавший перед едущим поездом

Происшествия 2

Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в нападении на врача (видео)
Происшествия 3

В столице Приамурья временно отключат два светофора
Общество 5

В Роскосмосе после неудачного запуска с Восточного создали аварийную комиссию