На окраине Благовещенска незаконно добывали песок

Фото: amurobl.ru

В карьере, расположенном в полутора километрах от Благовещенска, с помощью спецтехники незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь. Нарушителей поймали во время рейда.

Колесный экскаватор и грузовой самосвал работали в карьере, расположенном на расстоянии 1,5 километра от Моховой Пади. С проверкой на место приехали сотрудники министерства природных ресурсов. Ни один из участников незаконной добычи песка и песчано-гравийной смеси не смог предъявить документы, удостоверяющие личность, а также документы на строительную и транспортную технику и право пользования земельным участком. Лицензии на право пользования недрами с целью добычи песка и песчано-гравийной смеси, у нарушителей тоже не оказалось.

Сотрудники министерства в действиях лиц, осуществляющих незаконную добычу, усмотрели признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей «пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Экскаватор и самосвал изъяли и отправили на арестплощадку.

Процессуальное решение в министерстве природных ресурсов Амурской области примут после окончания проверки.