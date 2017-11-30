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Найден благовещенский таксист, проехавший перед едущим поездом

Найден благовещенский таксист, проехавший перед едущим поездом

Сотрудники ГИБДД Благовещенска с помощью жителей города выявили водителя, который проехал через железнодорожный переезд прямо перед едущим локомотивом. Видео об этом правонарушении ИА «Амур.инфо» опубликовало 5 ноября.

«С кольца вышли, и он нажал на гашетку и пошел невзирая на то, что стояли по левой стороне два ряда автомобилей. Он практически под тепловоз заскочил, в последний момент увернулся. Тепловоз, слава богу, видимо, видел водителя и притормозил. Это и позволило им разойтись», – рассказал информагентству очевидец, приславший в редакцию видео.

Инспекторам ОГИБДД удалось разыскать правонарушителя – им оказался гражданин 1987 года рождения. В отношении водителя автомобиля Toyota Funcargo составлен административный протокол за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Нарушителю могут назначить штраф в размере 1 000 рублей или лишить права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, сообщает пресс-служба ГИБДД Благовещенска.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    55 минут назад

    отношении водителя автомобиля Toyota Funcargo соатвлен ! ошибочка

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