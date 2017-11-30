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Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в нападении на врача (видео)

Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в нападении на врача (видео)

Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в совершении нападения на врача городской поликлиники № 2. Им оказался житель областного центра 1952 года рождения.

Видео: пресс-служба областного управления МВД

В его квартире полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли предполагаемое орудие преступления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 29 ноября, в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на врача. В полиции предварительно установили, что мужчина пришел в поликлинику и в коридоре нанес врачу ранение острым предметом в спину, после чего покинул медучреждение.

Пострадавшую 1970 года рождения доставили в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    31 минута назад

    Какова причина?

  • Brabusяга

    Brabusяга
    8 минут назад

    Умышленное причинение ЛЕГКОГО вреда здоровью, острым предметом в спину, ну-ну

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