Полицейские Благовещенска задержали подозреваемого в нападении на врача (видео)

Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в совершении нападения на врача городской поликлиники № 2. Им оказался житель областного центра 1952 года рождения.

Видео: пресс-служба областного управления МВД

В его квартире полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли предполагаемое орудие преступления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 29 ноября, в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на врача. В полиции предварительно установили, что мужчина пришел в поликлинику и в коридоре нанес врачу ранение острым предметом в спину, после чего покинул медучреждение.

Пострадавшую 1970 года рождения доставили в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба областного управления МВД.