Предприниматели Белогорска не платят за загрязнение окружающей среды

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Лишь десятая часть хозяйствующих субъектов Белогорска вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду. В целях мобилизации неналоговых доходов бюджета администрация города проанализировала поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Выяснилось, что плату вносят лишь 257 предприятий, или 9,6 % от общей численности тех, кто осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

В городе работают более 2 300 индивидуальных предпринимателей и 365 юридических лиц.

«В соответствии с действующим законодательством, платежи за негативное воздействие на окружающую среду распределяются в федеральный – 5 %, региональный – 40 % и местный – 55 % бюджеты, – рассказала замглавы по экономике Валентина Дацко. – По факту, только малая часть хозяйствующих субъектов города осуществляет такие платежи. По нашим примерным подсчетам, в бюджеты всех уровней только от белогорских плательщиков не поступает более 14 миллионов рублей. Для Белогорска, в частности, это порядка 8 миллионов рублей недополученных доходов».

Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также хранение и захоронение отходов производства и потребления. Функции администратора доходов бюджета по плате за негативное воздействие на окружающую среду являются территориальные органы Росприроднадзора по Амурской области. Они же осуществляют государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и обязанных вносить плату за негативное воздействие на нее.

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.