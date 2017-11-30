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сегодня, 09:35 3

Дмитрия Медведева беспокоит транспортная проблема Дальнего Востока: обзор прессы

Дмитрия Медведева беспокоит транспортная проблема Дальнего Востока: обзор прессы
Фото: rg.ru

Каждый третий россиянин травится продуктами; рынок фальшивых купюр расширяется; в Саудовской Аравии задержанный по делу о коррупции принц Мутаиб выпущен под залог с девятью нулями – о чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Из «Российской газеты» вы узнаете о том, что каждый третий житель страны в течение года получает пищевое отравление. В пересчете на реальные цифры – примерно 40 миллионов человек. Эксперты считают, что проблема из области медицины плавно перетекла в сферу продуктовой безопасности. На полках магазинов масса продуктов с различными добавками и заменителями. По закону безопасно, по факту – пищевой мусор. Кстати, не верьте надписи на этикетках об отсутствии ГМО. Ее маркируют только в том случае, если ее доля составляет 0,9 %. Много занимательного и заголовок хороший – «Откуда ждать еды».

Полный абзац

Ещё пишут о том, что рынок фальшивых купюр, несмотря на постоянную борьбу с ним государства, и правоохранительных органов в частности, остаётся на плаву и даже имеет склонность к расширению – вот уже несколько лет наблюдается рост сбыта 5-тысячных купюр, качество которых вызывает восхищение специалистов.

В газете пишут, что чаще всего фальшивки меняют в салонах красоты и парикмахерских – там, где нет спецаппаратуры, а на глаз определить подделку невозможно. На днях Первый канал показывал сериал «Бешеные деньги». Там печатный станок контролировал сотрудник полиции. Изготавливая фальшивки, сам не мог отличить настоящую от самодельной. Вот и думай, почему рынок фальшивок продолжает существовать.

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Думаю, вам будет интересно узнать о том, что борьба с коррупцией в Саудовской Аравии, о которой я уже говорил пару недель назад, приобрела новый оборот (напомню, недавно было арестованы 11 членов королевской семьи, министры, десятки членов правительства, местные олигархи).

Самое главное действующее обвиняемое лицо – принц Мутаиб, протомившись три недели в тюрьме, ныне выпущен под залог с девятью нулями. Правда тюрьмой был 5-звёздочный отель Ритц-Карлтон с бассейнами, ресторанами, спортзалами и прочими удовольствиями. Пишут, что обвинения с подозреваемых будут сняты, поскольку они отказались от претензий на трон. Не думаю, что такие повороты сюжета вас удивят.

Об этом пишут все

Далее «Амурская правда», в которой рассказывается о взлете и падении ракеты, запущенной с космодрома Востчный. Этому событию посвящены две страницы издания.

В тему и материал о новой программе цирка «Ап!» – юные артисты-циркачи запустят зрителей в космос. Зная и любя этот коллектив, выражу уверенность, что у «Аповцев» запуск пройдет удачно.

Еще в «Амурке» пишут о том, что Владимир Путин дал поручение установить ежемесячную выплату при рождении первенца – к сожалению, выплачивать будут только полтора года, а не до 18 лет. А вот дал бы поручение выплачивать до совершеннолетия – быть бы ему вечным президентом!

Еще пишут о том, что Дмитрий Медведев озаботился транспортной доступностью Дальнего Востока, сказав, что «особенно это касается двух позиций – строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу». Отдаленность Забайкалья и Дальнего Востока,отметил премьер, препятствует реализации инвестиционных планов и развитию туристических направлений. То есть, дошло.

На посошок

Напоследок – полемические заметки Андрея Анохина под заголовком «Рукописи горят». Журналист рассуждает о том, почему выбрасывают книги.

Оказывается, всё просто: их выбрасывают за ненадобностью: у всех есть гаджеты, электронные библиотеки и прочие радости нашего времени. А книги только копят пыль. Еще автор пишет, что культурные воспитанные люди, как правило, чистоплотны: бросают книги не абы где, а несут на помойку.

Еще Андрей пишет, что выбрасывают книги только книголюбы – у неграмотных и неначитанных книг нет. Здесь можно и не согласиться, если вспомнить те времена, когда иметь дома библиотеки было просто престижно. Но, в принципе, всё верно.

И, сказав попутно, что на днях подобрал «Песенник» 1962 года выпуска с добрыми, чуть наивными, симпатичными советскими песнями, шлю привет корреспондентам «Амурки» и вам, доброжелательные читатели Амур-инфо.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    1 час назад

    ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА БЕСПОКОИТ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

    Да ладно!!!

  • Epic_Brother

    Epic_Brother
    1 час назад

    главное что миллиарды выброшенные в космос и растворившиеся пылью не беспокоят))..

  • Изумруд

    Изумруд
    44 минуты назад

    бла бла бла

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