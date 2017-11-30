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В Благовещенске водитель сбил девятилетнюю девочку

В Благовещенске водитель сбил девятилетнюю девочку
Фото: Sostav.ru

Утром в среду, 29 ноября, в Благовещенске водитель иномарки при повороте не уступил движение девятилетней девочке и наехал на нее. Происшествие случилось на регулируемом перекрестке улиц Ленина – Шевченко.

В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло в 7:40. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля Toyota Caldina поворачивал направо и не предоставил пешеходу преимущество в движении. В результате девочка была травмирована.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в двух ДТП два человека получили травмы.

Просмотров всего: 921

#дети #ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    Олень! Надеюсь, что переживает сейчас о здоровье девочки, а не о последствиях для себя

  • Макар777

    Макар777
    1 час назад

    Ноги этому водителю вырвать олень куда смотрят торопятся

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