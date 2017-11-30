Морозы усиливаются: прогноз погоды в Амурской области на 30 ноября

Фото: bio4pets.ru

В последний день осени в Амурской области осадков не ожидается, только в восточных районах возможен слабый снег. Ветер со скоростью 2-7 метров в секунду дует с запада. Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах от 16 до 21 градуса мороза.

В северных районах столбики ртутных термометров опустятся еще ниже – до минус 25-30 градусов. В Благовещенске ясно. Скорость западного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 16-18 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова