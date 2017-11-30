Кредиты для россиян станут недоступнее

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С 2018 года в Центробанке решили увеличить коэффициенты по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом. Речь идет о займах с первоначальным взносом менее 20 %. Именно они характеризуются более высоким уровнем просрочки. Затронет новое повышение и кредиты без обеспечения.

В марте 2017 года Центробанк уже пересматривал шкалу повышенных коэффициентов по потребкредитам. В результате доля выдачи кредитов с высокой полной стоимостью (30-35 % годовых) сократилась с 25 до 10 процентов, часть заемщиков ушла в микрофинансовые организации.

Эксперты считают, что повышение коэффициентов риска ускорит снижение ставок, но отсечет от кредитов менее надежных заемщиков.