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30ноября
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сегодня, 08:03 0

Кредиты для россиян станут недоступнее

Кредиты для россиян станут недоступнее
Фото: rg.ru

Об ограничении темпов роста кредитования граждан задумался Банк России. На встрече руководителей Центробанка с Ассоциацией российских банков об этом заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, сообщает «Российская газета».

С 2018 года в Центробанке решили увеличить коэффициенты по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом. Речь идет о займах с первоначальным взносом менее 20 %. Именно они характеризуются более высоким уровнем просрочки. Затронет новое повышение и кредиты без обеспечения.

В марте 2017 года Центробанк уже пересматривал шкалу повышенных коэффициентов по потребкредитам. В результате доля выдачи кредитов с высокой полной стоимостью (30-35 % годовых) сократилась с 25 до 10 процентов, часть заемщиков ушла в микрофинансовые организации.

Эксперты считают, что повышение коэффициентов риска ускорит снижение ставок, но отсечет от кредитов менее надежных заемщиков.

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#финансы #экономика

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