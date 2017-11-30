В Роскосмосе после неудачного запуска с Восточного создали аварийную комиссию

Фото: roscosmos.ru

В Роскосмосе сообщили о создании аварийной комиссии, которая займется анализом причин нештатного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Официальная причина сбоя до сих пор не названа.

«Государственная комиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" № 2.1 и попутной полезной нагрузкой, который состоялся 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный», – заявили в корпорации.

Состав аварийной комиссии известен. В нее войдут специалисты Роскосмоса, головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Министерства обороны России. Возглавит комиссию заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш» Олег Скоробогатов, его заместителем назначен заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш», генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре Александр Медведев.

Следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года. В целом работа комиссии по определению причин нештатного пуска планируется до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что выяснять причины нештатной ситуации, возникшей в разгонном блоке «Фрегат», будут две комиссии: первую возглавит топ-менеджер «Роскосмоса», а вторую, созданную по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина, – председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев. По итогам работы будет принято решение о третьем запуске с Восточного, который запланирован на 22 декабря 2017 года.

Между тем на форуме американского сайта NASASpaceFlight.com, специализирующегося на космической тематике, появились возможные снимки и видео разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Со ссылками на источники в ракетно-космической отрасли федеральные информационные агентства уже сообщали о причинах неудачного запуска: неисправность аппаратуры ГЛОНАСС, которая призвана повышать точность выведения разгонным блоком спутников и ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат». Обвиняли в провале даже епископа Лукиана, освятившего ракету-носитель.