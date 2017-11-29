Опубликована новая версия провального запуска с Восточного – неисправность ГЛОНАСС

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«По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты», – объяснил источник агентства.

По его словам, из-за этой неисправности после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.

Ранее писали о том, что в падении ракеты может быть виновен человеческий фактор: в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат» была допущена ошибка. Поэтому первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и с 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный 28 ноября. Но на расчетную орбиту космический аппарат «Метеор-М» № 2-1 так и не вышел.