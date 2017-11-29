Появились фото и видео горящего и падающего спутника «Метеор-М»

Фото: lenta.ru

«Удивительное зрелище! Я пилот авиакомпании, пролетал над Северной Атлантикой сегодня утром в районе 50 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, когда этот шар вышел из неба над Исландией. Он пролетел прямо над нами около 06:00 по всемирному координированному времени (09:00 по московскому времени). К сожалению, мой iPad не сделал четкого снимка. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте "воздух-воздух". Шар разбился на тысячи горящих предметов», — написал пилот Boeing 777.

«Скорее всего, это был как раз "Фрегат" со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть», — прокомментировал снимки академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Кроме фотографии, в сеть попало видео, предположительно, падающего сгорающего «Метеора-М». «Один мой друг отправил мне это видео из Монреаля. Российский спутник был потерян после того, как не смог выйти на орбиту, и они считают, что это он горит, входя в атмосферу Земли», — подписано одно из видео, выложенное в Twitter.