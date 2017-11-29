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29ноября
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сегодня, 21:50 5

Появились фото и видео горящего и падающего спутника «Метеор-М»

Появились фото и видео горящего и падающего спутника «Метеор-М»
Фото: lenta.ru

На форуме американского сайта NASASpaceFlight.com, специализирующегося на космической тематике, появились возможные снимки и видео разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с Восточного, сообщает «Лента.ру».

«Удивительное зрелище! Я пилот авиакомпании, пролетал над Северной Атлантикой сегодня утром в районе 50 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, когда этот шар вышел из неба над Исландией. Он пролетел прямо над нами около 06:00 по всемирному координированному времени (09:00 по московскому времени). К сожалению, мой iPad не сделал четкого снимка. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте "воздух-воздух". Шар разбился на тысячи горящих предметов», — написал пилот Boeing 777.

«Скорее всего, это был как раз "Фрегат" со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть», — прокомментировал снимки академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Кроме фотографии, в сеть попало видео, предположительно, падающего сгорающего «Метеора-М». «Один мой друг отправил мне это видео из Монреаля. Российский спутник был потерян после того, как не смог выйти на орбиту, и они считают, что это он горит, входя в атмосферу Земли», — подписано одно из видео, выложенное в Twitter.

Просмотров всего: 1075

#космодром #происшествия

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Комментарии
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  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Опозорились на весь мир

  • ФИО

    ФИО
    58 минут назад

    Светлица

    Опозорились на весь мир



    а то у других ничего не падало. Приятного мало, но чего уж так?

  • ФИО

    ФИО
    52 минуты назад

    21 сентября 2001 года при старте с авиабазы ВВС США (Ванденберг, штат Калифорния) четырехступенчатой ракеты-носителя (РН) Taurus возникли неполадки в системе рулевого управления ее второй ступени. В результате не удалось вывести на орбиту спутники OrbView-4 и QuikTOMS, предназначенные для наблюдения за поверхностью Земли, а также кассету с капсулами праха 50 человек для захоронения в космосе.

    16 января 2003 года при запуске из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) шаттла "Колумбия" кусок теплоизоляции кислородного бака повредил теплоизоляцию крыла корабля. Это привело к катастрофе "Колумбии" 1 февраля 2003 года при возвращении на Землю. Погибли семь человек - шесть астронавтов NASA (США) и первый астронавт Израиля.

    и прочее, прочее...

    вот тут подборка имеется, причем и она неполная

    http://universeru.com/2014/10/kosmicheskie-katastrofy-top-10/

  • Моряк

    Моряк
    17 минут назад

    ФИО

    21 сентября 2001 года при старте с авиабазы ВВС США (Ванденберг, штат Калифорния) четырехступенчатой ракеты-носителя (РН) Taurus возникли неполадки в системе рулевого управления ее второй ступени. В результате не удалось вывести на орбиту спутники OrbView-4 и QuikTOMS, предназначенные для наблюдения за поверхностью Земли, а также кассету с капсулами праха 50 человек для захоронения в космосе.

    16 января 2003 года при запуске из Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) шаттла "Колумбия" кусок теплоизоляции кислородного бака повредил теплоизоляцию крыла корабля. Это привело к катастрофе "Колумбии" 1 февраля 2003 года при возвращении на Землю. Погибли семь человек - шесть астронавтов NASA (США) и первый астронавт Израиля.

    и прочее, прочее...

    вот тут подборка имеется, причем и она неполная

    http://universeru.com/2014/10/kosmicheskie-katastrofy-top-10/



    Да бывает падают, у Вас статистика что упало, а сколько не упало??? А у нас все упало, хахаха, а по чему?????? все разволили, всем ученым з/п ноль, уехали все за рубеж, институты почти все закрыли (не выгодно стране, денег не приносит, в отличии от оброга с населения) тьфу об этом писать, как и об автопроме, пусть лучьше торгуют недрами, у них это получается лучше хахаха

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 минуты назад

    Что в этом смешного? Я плакаль

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