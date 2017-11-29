Все спутники, запущенные с Восточного, упали в океан

Фото: ТАСС

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой – 19 спутников, в том числе 17 иностранных – стартовала с космодрома Восточный 28 ноября. Ее полет контролировали боевые расчеты наземных средств управления ВКС.

Гидрометеоспутник «Метеор» на расчетную орбиту высотой 825,5 километра должен был выйти в 9:42 московского времени, после чего должен был передавать телеметрию. Но на заданную орбиту он так и не вышел.

По словам источника агентства, неудачный запуск станет причиной тщательных проверок разгонного блока «Фрегат». Скорее всего, его вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина, а очередной, третий пуск с Восточного, запланированный на 22 декабря этого года, отменят.

«Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков. До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности очередной старт с Восточного состоится уже в 2018 году», – сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе сформирована госкомиссия для расследования причин неудачного выведения на орбиту 19 спутников.

Ранее пилот зарубежного самолета, летевший над Северной Атлантикой в районе Исландии, написал, что видел яркий огненный шар, распавшийся на тысячи горящих обломков.

«Он прошел прямо над нами около N50W035, около 06.00 UTC. К сожалению, мой iPad не сделал правильной картинки. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте "воздух-воздух"», – заявил летчик.

По мнению Александра Железнякова, академика Российской академии космонавтики имени Циолковского, сообщение пилота может быть подтверждением версии о том, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в океан.

«Скорее всего, это был как раз "Фрегат" со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть», – отметил он.

Эксперт отметил, что ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни российские средства обнаружения за сутки так и не зафиксировали появления на орбите разгонного блока со спутниками.

«Это означает, что в космосе его просто нет, так как американцы обычно весьма оперативно размещают такую информацию на специализированных сайтах», – отметил академик, констатировав, что теперь найти «Фрегат» невозможно.

О нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный доложили президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков комментировать ситуацию не стал, сказав: «Не стал бы сейчас вдаваться в детали».

В Кремле заявили, что ждут подробной информации о ситуации, поэтому пока не стоит спешить с выводами.

Тем временем в Тындинском районе Амурской области уже нашли три фрагмента первой ступени «Союз-2.1б». Они упали в заданном районе.