Зампредседателя Следственного комитета РФ Лазутов провел прием амурчан

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Во вторник, 28 ноября, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Илья Лазутов провел в Благовещенске прием граждан - всего он принял 65 жителей Амурской области.

Граждане-заявители обращали внимание на бездействие органов государственной власти, местного самоуправления, неудовлетворительную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения.

В ряде случаев заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации были даны указания на необходимость проведения процессуальных проверок и направлении ходатайств в органы прокуратуры о передаче уголовных дел и материалов проверок из органов полиции в следственное управление по Амурской области.

Активно участвовали в работе депутаты представительных органов власти, защищая интересы малоимущих и социально незащищенных граждан, а также указывая на случаи неэффективного использования бюджетных средств.

Илья Лазутов персонально подошел к рассмотрению всех обращений, исполнение по каждому из которых взял на личный контроль. Кроме того, он провел совещание, на котором были подведены итоги работы следственного управления СК России по Амурской области за 10 месяцев 2017 года, а также заслушаны результаты работы по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы, сообщает пресс-служба областного следственного управления.