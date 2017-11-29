По факту нападения на заместителя заведующей поликлиники Благовещенска проводится проверка

Следственные органы СК РФ по Амурской области проводят проверку по факту нападения пациентом на заместителя заведующей одной из поликлиник города Благовещенска, произошедшего во второй половине дня 29 ноября.

Следователи намерены ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов, связанных с произошедшим, из органов внутренних дел в следственный отдел по городу Благовещенску следственного управления СК России по Амурской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось в горполиклинике № 2. В пятом часу вечера неизвестный дождался заместителя заведующей в коридоре у ее кабинета и нанес удар. С травмой женщина доставлена в больницу.