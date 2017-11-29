Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:42 1

По факту нападения на заместителя заведующей поликлиники Благовещенска проводится проверка

Следственные органы СК РФ по Амурской области проводят проверку по факту нападения пациентом на заместителя заведующей одной из поликлиник города Благовещенска, произошедшего во второй половине дня 29 ноября.

Следователи намерены ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов, связанных с произошедшим, из органов внутренних дел в следственный отдел по городу Благовещенску следственного управления СК России по Амурской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось в горполиклинике № 2. В пятом часу вечера неизвестный дождался заместителя заведующей в коридоре у ее кабинета и нанес удар. С травмой женщина доставлена в больницу.

Просмотров всего: 1357

#здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    2 часа назад

    Теперь я понял, почему Амурка в отстое.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Опубликована новая версия провального запуска с Восточного – неисправность ГЛОНАСС
Происшествия 5

Появились фото и видео горящего и падающего спутника «Метеор-М»
Происшествия 2

Все спутники, запущенные с Восточного, упали в океан
Происшествия 19

В благовещенской поликлинике пациент ранил заместителя заведующей