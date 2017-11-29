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29ноября
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Святослав Шевченко: амурские священники, освящавшие ракеты, не продают магию (видео)

Святослав Шевченко: амурские священники, освящавшие ракеты, не продают магию (видео)

Амурский священник и блогер, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко ответил на упреки в том, на космодроме Восточный завершился неудачей запуск ракеты, хотя ее освятил епископ Лукиан.

В своём видеоблоге Святослав Шевченко ответил на заявление протодиакона Андеря Кураева, который обвинил епископа Лукиана в неудачном пуске освященной ракеты. По мнению блогера богослов не мог не знать, что православная церковь не предоставляет магические услуги.

«Магия была бы, если бы священник освятил машину с пустым бензобаком и она завелась бы без бензина. Или епископ освятил бы ракету, конструктор которой ошибся в расчетах, но она бы прилетела точно к цели – вот эта была бы магия. Но в православной церкви нет магии», - сказал священник.

По его словам, освящение не исправит автоматически поломку механизма, и не исправит человеческий фактор. Любое освящение – это призыв к Богу «благословить предметы и вещи, окружающие верующего человека».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее за епископа Лукиана заступился протоирей Всеволод Чаплин, который заявил, что все разговоры о некой мистической «вине» священника, проводившего обряд за неудачу, являются псевдохристианским язычеством.

Просмотров всего: 549

#космодром #религия

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    пацаны ваще ребята

  • Okean555

    Okean555
    2 часа назад

    Как это нет МАГИИ??????????!!!!!!!!!!!!! А шо это было?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Но если освящение не имеет ровным счётом никакого значения, то зачем оно нужно?

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    2 часа назад

    Теперь я понял, почему Амурка в отстое.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Не продают магию. А что они продают?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад



    .Любое освящение – это призыв к Богу «благословить предметы и вещи, окружающие верующего человека».



    Зачем?

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    nerro



    .Любое освящение – это призыв к Богу «благословить предметы и вещи, окружающие верующего человека».



    Зачем?



    Ну, например, освящение помогает выявить в человеке бесов. А освящение чего-то большого и государственного - выявить бесов в обществе. Зайдёшь так вечерком почитать форум АИ - и скривишься. И перекрестишься.

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    Радио ЭХО Москвы выдержки " Народ православной веры не дотягивает по уровню жизни и до 30% людей протестанской веры. За исключением Греции и Кипра у них около 50% . ВЫВОД данная религия никогда не сможет привести к подъёму экономики и уровню жизни людей. значит нужно реформировать церковь.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Но вообще, я бы призвал амурчан не вестись на очередное разжигание АИ. Хотят рейтинги - пусть журналисты пишут что-нибудь умное и интересное. А не обмусоливают одну и ту же новость. И тем более не пересказывают чужие блоги.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    tankist btb

    Радио ЭХО Москвы выдержки " Народ православной веры не дотягивает по уровню жизни и до 30% людей протестанской веры. За исключением Греции и Кипра у них около 50% . ВЫВОД данная религия никогда не сможет привести к подъёму экономики и уровню жизни людей. значит нужно реформировать церковь.



    Угу, была у нас страна, где отреформировали. Не протянула и 80 лет. Развалилась.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Хах, человек живёт дольше, чем атеистическая страна.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад



    Когда в Храмах крестят людей - им не гарантируют, что они 100% попадут в Рай. Но им объясняют, что им для этого требуется немного потрудится. Поэтому Таинство крещения - это не услуга - это способ присоединения к церкви.



    Эм. А если 100% не гарантируют - то можно ли узнать, какой тогода % Гарантируют? 90% Гарантии есть хоть? 10 так и быть спишем на аномалии.

    Если ребята из Христианской церкви приехали без гарантированного результата на освящение ракеты, при этом им заплатили, но ракета не взлетела - будут ли возвращены финансы как за некачественно оказанную услугу?

    А может буть у другие религиозные конфессии привлечь? есть же буддизм, иудаизм, даосизм, сатанизм... и т.д. Надо пробовать, если не получается, а не зацикливаться на чем-то одном, если это не приносит результата.

    И таки если таинство крещения не услуга - почему тогда церковь взимает за неё Плату?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    В СССР не было религии. Куда лезут вообще

  • 432

    432
    2 часа назад

    А нафига тогда все ваши церковные ритуалы? Если кроме оплаты они больше ничего не гарантируют

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    То есть Бог недоуслышал молитвы или ему показалось этого мало? Вы там кому молитесь вообще ау?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    Жаль франшизу не дают

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    действительно -зачем тогда эти освящения машин,квартир и прочего за что берутся неплохие бабки?

  • молокан

    молокан
    1 час назад



    Святослав Шевченко: амурские священники, освящавшие ракеты, не продают магию (видео)



    А что же тогда они продают?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Когда в Храмах крестят людей - им не гарантируют, что они 100% попадут в Рай. Но им объясняют, что им для этого требуется немного потрудится. Поэтому Таинство крещения - это не услуга - это способ присоединения к церкви.



    Вот и разгонный блок немного недотрудился и не попал в космос

  • Бунтарь

    Бунтарь
    1 час назад

    Я правильно понял идею Шевченки: бох есть, только толку от него нет? Вообще странно парень выражается. говорит что освящение ничего не значит, но тут же приводит пример лихача, который выживал в разбитых в хлам ОСВЯЩЁННЫХ автомобилях. Если в хрисианстве нет магии, то как объяснить раздвигание воды перед моисеем, который просил боха о помощи? А бюст Николая второго, замироточивший у Поклонской? Я заметил одну особенность: когда от освящения толку нет, попы кричат про то, что магией не занимаются. А когда после освящения происходит нужный результат, кричат о чуде, о том, что освящение помогло.

  • Еккатерина

    Еккатерина
    1 час назад

    Кураев очень умный и здравомыслящий человек,это даже по глазам видно.А у Святослава глазоньки бегают из стороны в сторону,вымучивая жалкие попытки свести свои счеты с более известным коллегой,который ранее критиковал не только самого архиерея,но и лично батюшку.

    Говорите,если машина без бензина заведется это магия?а не чудо ли?а вино из воды тоже магия?

    Но можно расслабиться,чудеса происходят по вере.А веры отец Святослав и с горчичное зерно не наберется,вам ли не знать то

  • sadam_1974

    sadam_1974
    52 минуты назад

    Почитал форум. Жуть берёт. Поделом нам. :-(((

  • sadam_1974

    sadam_1974
    51 минута назад

    Лучше было бы не читать. Особенно на ночь. Наука.

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Интересно, слово "христопродАвцы", это о ком?

  • Uran239

    Uran239
    41 минута назад

    Шевченко в своё время окончил филфак пединстута, чтобы сеять светлое и мудрое, но посчитал, лучше заняться другим делом, сеять опиум для народа. оТРАСТИЛ БОРОДУ И КОСМЫ, что проще и денежнее. принцип таков-рот закрыл-рабочее место убрано.

  • Цунай

    Цунай
    38 минут назад

    Он не умный...

  • ВП

    ВП
    16 минут назад

    Пускай перед инквизицией доказывает свою невиновность :)

    Отдался во власть дьявола, платил ему ежегодную денежную дань, вызывал бури, ездил верхом на палке на шабаш, ел детей и совокуплялся с суккубом в образе двадцатидвухлетней женщины...

    @РЕЛИГИЯ. ОХОТА НА ВЕДЬМ В XVI-XVIII ВЕКАХ

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