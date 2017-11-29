Святослав Шевченко: амурские священники, освящавшие ракеты, не продают магию (видео)

Амурский священник и блогер, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко ответил на упреки в том, на космодроме Восточный завершился неудачей запуск ракеты, хотя ее освятил епископ Лукиан.

В своём видеоблоге Святослав Шевченко ответил на заявление протодиакона Андеря Кураева, который обвинил епископа Лукиана в неудачном пуске освященной ракеты. По мнению блогера богослов не мог не знать, что православная церковь не предоставляет магические услуги.

«Магия была бы, если бы священник освятил машину с пустым бензобаком и она завелась бы без бензина. Или епископ освятил бы ракету, конструктор которой ошибся в расчетах, но она бы прилетела точно к цели – вот эта была бы магия. Но в православной церкви нет магии», - сказал священник.

По его словам, освящение не исправит автоматически поломку механизма, и не исправит человеческий фактор. Любое освящение – это призыв к Богу «благословить предметы и вещи, окружающие верующего человека».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее за епископа Лукиана заступился протоирей Всеволод Чаплин, который заявил, что все разговоры о некой мистической «вине» священника, проводившего обряд за неудачу, являются псевдохристианским язычеством.