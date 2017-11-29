В амурском колледже особенным подросткам дают рабочие профессии

В Приамурье подростки с ограниченными возможностями здоровья могут получить профессию маляра или плотника. Выпускники амурских интернатов поступают в колледж транспорта и торговли, где их обучают не только профессиональным навыкам, но и самостоятельной жизни.

Из учебного заведения выпустились сотни студентов, многие из них смогли найти достойную работу, несмотря на медицинскую справку.

Учиться штукатурить стены 16-летний Леонид Бекреев приехал из Свободного. Он выпускник дома-интерната и корреционной школы. Но, несмотря на особенности своего здоровья, всё схватывает на лету.

«Сейчас, если всё получится, то я на эту работу устроюсь и всё. В жизни востребована, работа нужны везде, удобно. Не знаю, сколько получают – тысяч 20 точно», – рассказал Леонид Бекреев.

Вместе с ним в группе учатся еще 10 человек с особенностями здоровья. У подростков умственные, психические и физические отклонения. Некоторые едва могут удержать кисточку в руках. Группу разделили на две части, чтобы преподаватели уделяли больше внимания каждому студенту. На первом курсе ребята учатся штукатурить, на втором перейдут к изучению облицовочных работ. В начале учебного года многие совсем не хотели учиться.

«Дети говорят – работа грязная, мокрая. Я говорю: я тоже не думала, что буду работать с детьми. Тоже начинала как раз с тем, что знакомилась с этой профессией и, как видите, чего-то достигла. всегда детей настраиваю на лучшее. Что работа хорошая: даже если по профессии не будет работать, он дома сможет себе всё сделать», - рассказала мастер производственного обучения Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Марина Плуталова.

В соседней мастерской готовят будущих столяров-плотников. За считанные минуты группа студентов изготавливает инструменты для штукатуров.

«Делаешь, что-то новое для себя узнаешь. Научился делать двери, стулья, рамы оконные», - рассказал студент колледжа Сергей Редчиц.

Штукатур-маляр – еще одна профессия, основам которой учат в колледже транспорта и дорожного хозяйства. Всего на трех отделениях первого курса обучается 30 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Специальный подход здесь применяют не только во время учебного процесса.

«Очень сложно, потому что они приезжают уже, кто из детского дома, кто из интерната, у них воспитатели – они у них мамы были. Мы стараемся тоже общаться также, психолог с ними работает, соцпедагоги, находим контакт. Мы становимся их мамами, мастера становятся, их оберегают, с ними везде ходят», - рассказала старший мастер колледжа Ольга Ступак.

Особенных студентов в колледже обучают уже много лет. Из учреждения выпустились сотни человек. Многие из них каждый год приходят благодарить своих преподавателей за то, что помогли освоиться во взрослом мире и овладеть профессией.