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29ноября
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Директор филиала Роскосмоса Константин Чмаров: ракета не упала

Директор филиала Роскосмоса Константин Чмаров: ракета не упала

Директор филиала корпорации Роскосмос на космодроме Восточный Константин Чмаров утверждает, что ракета, запущенная 28 ноября, не упала. Все составные части РКН «Союз-2.1б» приземлились в запланированных районах. Не определено местоположение разгонного блока и спутников, пояснил он в программе «Простые вопросы».

«Ракета не упала, все составные части ракеты-носителя – ступени, боковые части, обтекатель – приземлились в запланированных районах: в Зейском районе, в двух районах Якутии. А вот космическая головная часть – разгонный блок и космические аппараты – их местонахождение вызывает вопросы», – рассказал Константин Васильевич. По его словам, часть аппаратов сгорела в атмосфере, другие объекты разрушились. Константин Чмаров не исключает, что на высоте мог произойти взрыв.

Директор филиала Роскосмоса добавил, что в разгонном блоке было около тонны гептила, но на Землю топливо не попало. Оно всё должно было сгореть на высоте.

Те объекты, что достигли поверхности Земли, предположительно, упали в акватории Атлантического океана – это изначально запланированная аварийная трасса.

«Ракета стартовала вовремя, – заявил Константин Васильевич. – Стопроцентно отработала качественно тремя ступенями. Задача ракеты привезти головную часть в заданную точку была выполнена».

Специалисты не видели предпосылок для неудачи запуска. По словам Константина Чмарова, пока шел сеанс радиовидимости, всё шло штатно. Но в самом конце аналитики смогли обнаружить, что разгонный блок до конца не отработал. Тогда появились первые опасения. Но телеметрическая информация уже оборвалась, и специалисты ждали, когда объект пройдет мертвую зону.

«Раньше в советские времена была целая флотилия научно-исследовательских кораблей, которые по всему океану отслеживали работу космических объектов. Теперь такой корабль только один», – объяснил причину неполной информации о ракете директор филиала Роскосмоса.

Полностью программа «Простые вопросы» выйдет в эфир в среду, 29 ноября, в эфире «Альфа-канала» в 20:35. Видео- и текстовая версии будут опубликованы на сайте Амур.инфо в соответствующем разделе.

Просмотров всего: 1278

#космодром

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Миллиарды тратят, а нормально все сделать не могут!!! На землю гептил не попал, он должен был сгореть на высоте, ключевая фраза «должен был» :)))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    59 минут назад

    Она не упала. Она устремилась вниз.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    48 минут назад

    Чмаров скажи, когда у нас третья пара рук и ног вырастет. Тебе конечно пофигу, ты свое наворовал, а нам тут жить. Наши дни сочтены, ждем следующих убийственных запусков

  • GoodStuff

    GoodStuff
    44 минуты назад

    КОНСТАНТИН ЧМАРОВ: РАКЕТА НЕ УПАЛА

    И это пугает.

  • холостяк

    холостяк
    42 минуты назад

    Вообще-то ракета не упала, она врезалась в облако и застряла поэтому службы слежения за ракетой не могут ее найти.

  • Хмык

    Хмык
    39 минут назад

    Недавно слышал от одной бабки, что ниточки от посаженного мэра Циолковского потянулись к Чмарову.

    Так шта... в общем, я бабке верю.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    36 минут назад

    Да уж... около тонны гептила... будет спокойно парить на землю.. с какого перепугу топливо всё должно сгореть?

  • Гагусик

    Гагусик
    30 минут назад

    Ясности не внес никакой, зато вопросов появилось еще больше. Зачем он сказал про гептил, что-то о нем давно не вспоминали, а сейчас кое-кто начал волосы рвать на заднице...как страшно жить...

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    23 минуты назад

    Не могу отделаться от сравнения: в Советском Союзе ракеты не освящали, зато по всему океану плавали научные корабли, которые следили за полетом ракет. Сейчас такой корабль у России один, зато есть традиция освящать ракеты. Выводы лезут в голову сами собой.

  • Тодд

    Тодд
    20 минут назад

    Рюмкин-Задунайский

    Она не упала. Она устремилась вниз.



    Да не. Как язвят в интернете, "Метеор" пополнил подводную группировку ВМФ России в Атлантическом океане. И пока работает в режиме скрытности. Скоро выйдет на связь с Главным штабом ВМФ России.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    19 минут назад

    Мля, а откуда там тонна гептила взялась?! Говорили же сто кило всего будет?)))))

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    12 минут назад

    Василий Кленин

    Не могу отделаться от сравнения: в Советском Союзе ракеты не освящали, зато по всему океану плавали научные корабли, которые следили за полетом ракет. Сейчас такой корабль у России один, зато есть традиция освящать ракеты. Выводы лезут в голову сами собой.



    +++++

  • Тодд

    Тодд
    5 минут назад

    Ну вот и первые изменения связанные с космосом. Новым командующим Воздушно-космических сил России назначен генерал-полковник Суровикин С. Может быть военные наведут порядок в гражданском космосе. Хотя по идее, они должны были отслеживать полет Союза с нашего космодрома и знать где произошел сбой.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 минуты назад

    чмароф, чмыроф, чё за чуханбот, ракета не упала, ну может быть, а шпутник где? а може это была многоходовчка-типа подводный атлантический батикаф?, типа чаз госдепу или педропарламенту зарядим

  • tankist btb

    tankist btb
    2 минуты назад

    что говорить. бардак везде в том числе и космосе.

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