Директор филиала Роскосмоса Константин Чмаров: ракета не упала

«Ракета не упала, все составные части ракеты-носителя – ступени, боковые части, обтекатель – приземлились в запланированных районах: в Зейском районе, в двух районах Якутии. А вот космическая головная часть – разгонный блок и космические аппараты – их местонахождение вызывает вопросы», – рассказал Константин Васильевич. По его словам, часть аппаратов сгорела в атмосфере, другие объекты разрушились. Константин Чмаров не исключает, что на высоте мог произойти взрыв.

Директор филиала Роскосмоса добавил, что в разгонном блоке было около тонны гептила, но на Землю топливо не попало. Оно всё должно было сгореть на высоте.

Те объекты, что достигли поверхности Земли, предположительно, упали в акватории Атлантического океана – это изначально запланированная аварийная трасса.

«Ракета стартовала вовремя, – заявил Константин Васильевич. – Стопроцентно отработала качественно тремя ступенями. Задача ракеты привезти головную часть в заданную точку была выполнена».

Специалисты не видели предпосылок для неудачи запуска. По словам Константина Чмарова, пока шел сеанс радиовидимости, всё шло штатно. Но в самом конце аналитики смогли обнаружить, что разгонный блок до конца не отработал. Тогда появились первые опасения. Но телеметрическая информация уже оборвалась, и специалисты ждали, когда объект пройдет мертвую зону.

«Раньше в советские времена была целая флотилия научно-исследовательских кораблей, которые по всему океану отслеживали работу космических объектов. Теперь такой корабль только один», – объяснил причину неполной информации о ракете директор филиала Роскосмоса.

Полностью программа «Простые вопросы» выйдет в эфир в среду, 29 ноября, в эфире «Альфа-канала» в 20:35. Видео- и текстовая версии будут опубликованы на сайте Амур.инфо в соответствующем разделе.