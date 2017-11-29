В благовещенской поликлинике пациент ранил заместителя заведующей

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В среду вечером, 29 ноября, в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на заместителя заведующей. Это произошло во второй половине дня. Пациент подкараулил врача рядом с кабинетом.

По сообщению источников, пациент стоял в коридоре рядом с кабинетом заместителя заведующей. Когда женщина подошла к двери, он втолкнул ее в помещение и напал. Чем именно мужчина нанес удар, неизвестно. По словам очевидцев, он ранил врача в области поясницы.

В полиции подтвердили факт нападения. Оно произошло около 17 часов. Врач получила телесные повреждения, сейчас она находится в больнице. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавшего.