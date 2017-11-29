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29ноября
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В благовещенской поликлинике пациент ранил заместителя заведующей

В благовещенской поликлинике пациент ранил заместителя заведующей
Фото: tvernews.ru

В среду вечером, 29 ноября, в благовещенской поликлинике № 2 было совершено нападение на заместителя заведующей. Это произошло во второй половине дня. Пациент подкараулил врача рядом с кабинетом.

По сообщению источников, пациент стоял в коридоре рядом с кабинетом заместителя заведующей. Когда женщина подошла к двери, он втолкнул ее в помещение и напал. Чем именно мужчина нанес удар, неизвестно. По словам очевидцев, он ранил врача в области поясницы.

В полиции подтвердили факт нападения. Оно произошло около 17 часов. Врач получила телесные повреждения, сейчас она находится в больнице. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавшего.

Просмотров всего: 2625

#здоровье #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Коментатор

    Коментатор
    1 час назад

    Что-то народ звереть начал , не к добру

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Это не к добру создали соответствующие условия, а народ это не причина, это следствие.

  • Коментатор

    Коментатор
    1 час назад

    ММС

    Это не к добру создали соответствующие условия, а народ это не причина, это следствие.



    согласен .

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Там те еще замы и заведывающие..

  • холостяк

    холостяк
    49 минут назад

    По на придумали электронных талончиков к врачу за месяц не попадешь, талончиков нет.

    Люди звереют, одни лезут без очереди, другие не приходят и не отменяют талончики

  • ФИО

    ФИО
    39 минут назад

    участившиеся конфликты между врачами и пациентами лишний раз подчеркивают убогость современной медицинской системы. Правильно выше написали - пациенты невольно звереют от нее

  • tankist btb

    tankist btb
    4 минуты назад

    знакома 2 поликлиника. несколько лет назад проходили диспансеризацию- это был такой дурдом. причём можно было всё это продумать и избежать. там тоже доходило до драки.причём приём вёл пьяный хирург. Пожилой мед. сестре было очень стыдно. да и проходил мед комиссию для ГАИ в 2011году. в этом году плюнул и пошёл в "Спектр" те же деньги но прилично и без напряга.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 минуты назад

    tankist btbзнакома 2 поликлиника. несколько лет назад проходили диспансеризацию- это был такой дурдом. причём можно было всё это продумать и избежать. там тоже доходило до драки.причём приём вёл пьяный хирург. Пожилой мед. сестре было очень стыдно. да и проходил мед комиссию для ГАИ в 2011году. в этом году плюнул и пошёл в "Спектр" те же деньги но прилично и без напряга.


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  • DrDimon

    DrDimon
    2 минуты назад

    То есть рафик неувиноувен? Очередная жертва режима?

    Я правильно понял тутошних комментаторов?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    22 секунды назад

    а почему ранил? почему не прирезал? нож тупой или чорт бессмертный?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    21 секунда назад

    А медработники причём? Они влияют на "медицинскую систему и оптимизацию"? Все вопросы (маты и мордобой) - к организаторам здравоохранения! А врачи люди подневольные - что начальство приказало, то и делают (даже если считают это полной чушью и тупостью), потому что если не согласны - "пошли вон" (дословно)

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